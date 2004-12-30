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Постер фильма Слушатель
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Киноафиша Фильмы Слушатель

Слушатель

Slushatel 18+
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О фильме

Жизнь 32-летнего президента преуспевающей фирмы Сергея Петрова рушится в одночасье. Он теряет все – деньги, социальное положение, дом, семью, работу и оказывается на улице.

Однажды, скитаясь по городу, герой встречает своего бывшего однокурсника, а ныне мелкого жулика Кулему. Вместе с ним Петров приходит в бюро по трудоустройству, где ему предлагают работу... "Слушателя". Так он попадает в семью Федуловых, где и начинает "работать" – выслушивать брань и оскорбления всех обитателей дома, не рискующих открыто высказываться друг перед другом.

Вскоре в доме появляется старшая дочь Федуловых – Марина, сбежавшая от подлеца-мужа. Стычки Петрова с Мариной незаметно перерастают в нечто иное... И когда беды и неприятности героев доходят до предела, когда все буквально подходят к грани отчаяния, как это всегда и бывает в новогоднюю ночь, свершается чудо...Красивый город, искрометный юмор, блестящая игра актеров, – все это в новогодней лирической комедии "Слушатель" о радостях и печалях, о поисках любви, об искренних человеческих чувствах. Новый год, шампанское, огни на елке, самые заветные желания...

Безвыходные обстоятельства, преломляясь через призму юмора и надежды, оборачиваются счастьем и удачей.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 30 декабря 2004
Дата выхода
30 декабря 2004 Россия Парадиз 12+
30 декабря 2004 Беларусь
30 декабря 2004 Казахстан
30 декабря 2004 Украина
Другие названия
Slushatel, Atpirkimo ožys, Listener, Слушатель
Режиссер
Владимир Зайкин
Владимир Зайкин
В ролях
Никита Высоцкий
Никита Высоцкий
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Слушатель

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