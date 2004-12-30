Жизнь 32-летнего президента преуспевающей фирмы Сергея Петрова рушится в одночасье. Он теряет все – деньги, социальное положение, дом, семью, работу и оказывается на улице.

Однажды, скитаясь по городу, герой встречает своего бывшего однокурсника, а ныне мелкого жулика Кулему. Вместе с ним Петров приходит в бюро по трудоустройству, где ему предлагают работу... "Слушателя". Так он попадает в семью Федуловых, где и начинает "работать" – выслушивать брань и оскорбления всех обитателей дома, не рискующих открыто высказываться друг перед другом.

Вскоре в доме появляется старшая дочь Федуловых – Марина, сбежавшая от подлеца-мужа. Стычки Петрова с Мариной незаметно перерастают в нечто иное... И когда беды и неприятности героев доходят до предела, когда все буквально подходят к грани отчаяния, как это всегда и бывает в новогоднюю ночь, свершается чудо...Красивый город, искрометный юмор, блестящая игра актеров, – все это в новогодней лирической комедии "Слушатель" о радостях и печалях, о поисках любви, об искренних человеческих чувствах. Новый год, шампанское, огни на елке, самые заветные желания...

Безвыходные обстоятельства, преломляясь через призму юмора и надежды, оборачиваются счастьем и удачей.