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Постер фильма Ямакаси 2
5.2
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5.2

Ямакаси 2

, 2004
Fils du vent, Les
Франция, Великобритания, Испания / боевик, приключения / 18+
Постер фильма Ямакаси 2
5.2

О фильме

Группа бесстрашных атлетов-ямакаси, чьи головокружительные трюки, такие как прыжки с крыши на крышу небоскребов и подъёмы по их отвесным фасадам, отправляются в Бангкок. Прибыв на место, они волей случая оказываются втянутыми в развязавшуюся войну за территорию между различными группировками. Но восток – дело тонкое, которое они не могут полностью понять. Хватит ли им сил и мужества, чтобы устоять в смертельной схватке?

В ролях

Уильямс Белль
Williams
Шау Белль Дин
Kien
Малик Диуф
Kenjee
Янн Хнаутра
Yann
Гилен Н'Губа-Бойеке
Yaguy
Шарль Перье
Logan
Лоран Пьемонтези
Léo
Элоди Юнг
Элоди Юнг
Tsu
Санти Сударос
Kitano
Гилен Н'Губа-Бойеке
Yaguy
Берт Квук
Wong
Режиссер Жюльен Сери
Сценарист Шарль Перье, Бруно Гибле, Филипп Лион, Жюльен Сери
Композитор Кристиан Хенсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Великобритания / Испания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 23 июня 2004
Дата выхода
4 ноября 2004 Россия 16+
22 августа 2005 Германия
4 ноября 2004 Казахстан
1 августа 2006 США
4 ноября 2004 Украина
23 июня 2004 Франция
2 февраля 2017 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Сборы в мире $3 277 901
Производство Canal+, Dan Films, Mate Production
Другие названия
Les fils du vent, The Great Challenge, Die Samurai der Moderne - Die dunkle Seite, El retorno de los Yamakashi, El retorno de los Yamakasi: los hijos del viento, Els fills del vent, Filhos do Vento, Kontra me tin Yakuza, Le retour des Yamakasi, MAXX!!! 鳥人死闘篇, Rüzgarın çocukları, Sons of the Wind, Sons of the Wind: Bangkok Ninjas, The great challenge - I figli del vento, Yamakasi - Os Filhos do Vento, Yamakasi 2: Synowie wiatru, Yamakasi 2. - Utcai szamurájok, Yamakasi vs. Ong Bak, Синовете на вятъра, Ямакаси 2, Ямакасі 2. Діти вітру, 企業戰士2－極限挑戰, Yamakasi 2 - Les fils du vent, Ямакаси 2: Дети ветра, Ямакаси: Дети ветра, Ямакаши 2

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

asd 2 апреля 2015, 12:51
если это продолжение того фильма где убогая туса из черножопых и ...оглазых ...натов грабит нормальных белых людей , то ну его нах. этот бред
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Ну и как, кто-нить уже посмотрел? Надежды оправдались? :)
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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