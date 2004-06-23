Группа бесстрашных атлетов-ямакаси, чьи головокружительные трюки, такие как прыжки с крыши на крышу небоскребов и подъёмы по их отвесным фасадам, отправляются в Бангкок. Прибыв на место, они волей случая оказываются втянутыми в развязавшуюся войну за территорию между различными группировками. Но восток – дело тонкое, которое они не могут полностью понять. Хватит ли им сил и мужества, чтобы устоять в смертельной схватке?
|4 ноября 2004
|Россия
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|22 августа 2005
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|4 ноября 2004
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|15