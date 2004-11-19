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Георгий и бабочки
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Georgi i peperudite

Георгий и бабочки, 2004

2004 / Болгария / Канада / Финляндия / Нидерланды / Норвегия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 19 ноября 2004
Премьера в мире 19 ноября 2004
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Паунов
В ролях
Андрей Паунов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Георгий и бабочки 1 постер
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