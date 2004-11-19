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Георгий и бабочки
Georgi i peperudite
Георгий и бабочки, 2004
2004 / Болгария / Канада / Финляндия / Нидерланды / Норвегия
8.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
документальный
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8.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
2004
Премьера в России
19 ноября 2004
Премьера в мире
19 ноября 2004
Возраст
16+
Режиссер
Андрей Паунов
В ролях
Андрей Паунов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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