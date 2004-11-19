Георгий и бабочки, 2004

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о выходе в прокат 8.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9 Продолжительность 60 минут Год выпуска 2004 Премьера в России 19 ноября 2004 Премьера в мире 19 ноября 2004 Возраст 16+ Режиссер Андрей Паунов В ролях Андрей Паунов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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