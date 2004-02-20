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Eurotrip

Евротур, 2004

2004 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Американец Скотт Томас – вчерашний школьник, который дружит по переписке с немкой Мике, но уверен, что общается с парнем по имени Майк. Когда Мике сообщает Скотту, что приедет в США, и предлагает встретиться, пьяный американец в грубой форме отказывает ей, решив, что Майк оказался извращенцем. На следующее утро Скотт осознает, что натворил. Чтобы извиниться перед красавицей Мике, а заодно как следует оторваться, Скотт вместе с друзьями отправляется в Европу. 

  • Кеги в эпизоде выпускного вечера были наполнены настоящим пивом. По словам режиссеров, в сцене, где Купер бросается за Скоттом после инцидента с джакузи, актер Джейкоб Питтс был в стельку пьян. 
  • Во перерывах между съемками сцен на нудистском пляже актер Джейкоб Питтс не спешил надевать трусы. Актера забавляло то, как неудобно было всем остальным членам съемочной группы. 
  • Во время съемок первого дубля сцены, где Мишель Трахтенберг появляется в бикини, актриса так сильно крутила головой, что у нее закружилась голова и она упала. 
  • Сцена с джакузи была придумана создателями во время работы над картиной «Отмороженные», но они решили приберечь ее для своего собственного фильма. 
  • Рабочим названием картины было «Мерзкие американцы», но из-за событий в Ираке его сочли слишком вызывающим. Затем было рассмотрено несколько других названий, но остановились в итоге на коротком «Евротур».

Скотт Томас завел себе друга по переписке из Германии из самых практичных соображений. Он хотел получить отличную оценку по немецкому, а некто с именем Мик согласился перевести его домашние работы. Но вскоре выяснилось, что Мик –- обворожительная блондинка, которая не прочь увидеть своего американского друга вживую... После выпускных экзаменов Скотт прихватывает нескольких близких друзей и летит в Европу. Впереди его ждет увлекательное, хоть и беспокойное путешествие из Лондона в Берлин, через Париж и Амстердам.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 5 августа 2004
Премьера в мире 20 февраля 2004
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алек Берг
В ролях
Скотт Мехлович
Джейкоб Питтс
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг
Трэвис Уэстер
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Все актеры и съемочная группа
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Евротур
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