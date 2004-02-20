Евротур, 2004

Американец Скотт Томас – вчерашний школьник, который дружит по переписке с немкой Мике, но уверен, что общается с парнем по имени Майк. Когда Мике сообщает Скотту, что приедет в США, и предлагает встретиться, пьяный американец в грубой форме отказывает ей, решив, что Майк оказался извращенцем. На следующее утро Скотт осознает, что натворил. Чтобы извиниться перед красавицей Мике, а заодно как следует оторваться, Скотт вместе с друзьями отправляется в Европу.
Скотт Томас завел себе друга по переписке из Германии из самых практичных соображений. Он хотел получить отличную оценку по немецкому, а некто с именем Мик согласился перевести его домашние работы. Но вскоре выяснилось, что Мик –- обворожительная блондинка, которая не прочь увидеть своего американского друга вживую... После выпускных экзаменов Скотт прихватывает нескольких близких друзей и летит в Европу. Впереди его ждет увлекательное, хоть и беспокойное путешествие из Лондона в Берлин, через Париж и Амстердам.