Евротур, 2004

Скотт Томас завел себе друга по переписке из Германии из самых практичных соображений. Он хотел получить отличную оценку по немецкому, а некто с именем Мик согласился перевести его домашние работы. Но вскоре выяснилось, что Мик –- обворожительная блондинка, которая не прочь увидеть своего американского друга вживую... После выпускных экзаменов Скотт прихватывает нескольких близких друзей и летит в Европу. Впереди его ждет увлекательное, хоть и беспокойное путешествие из Лондона в Берлин, через Париж и Амстердам.