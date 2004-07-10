Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Решение уйти" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История Золушки История Золушки
Киноафиша Фильмы История Золушки
Cinderella Story, A

История Золушки, 2004

2004 / США / Канада
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Золушка» – старая сказка, но ее сюжет остается актуальным всегда. Выпускница Сэм, мечтающая поступить в Принстон, живет со своей эгоцентричной мачехой и злобными сводными сестрами. Троица относится к ней как к прислуге и нещадно эксплуатирует. Однажды Сэм знакомится в Интернете с очаровательным Остином, который может спасти ее из плена, но они умудряются потерять связь даже в цифровую эпоху. Удастся ли «принцу» разыскать свою любовь?

  • Руперт Гринт получил роль Остина, но был вынужден отказаться из-за договорных обязательств перед фильмом «Гарри Поттер и узник Азкабана». Эта роль также предлагалась Шону Фэрису и Джесси Меткалфу.
  • Поддельные ногти Дженнифер Кулидж пришлось прикрепить скотчем, потому что у нее аллергия на клей.
  • Хилари Дафф согласилась на главную роль, потому что сказка Шарля Перро «Золушка» был ее любимой в детстве.
  • Во время съемок фильма Хилари Дафф готовилась к экзамену по вождению и поэтому предпочитала самостоятельно приезжать к местам съемок. 
  • Возле кровати Саманты в ее спальне можно заметить книги о Гарри Поттере. 
  • В саундтреке фильма есть три песни Хилари Дафф. 
  • Ожерелья Картера во время его первого появления были приклеены к рубашке, чтобы избежать любого шума, который мог уловить микрофон.

Современная версия классической сказки. Выпускница Сэм Монтгомери живет на побегушках у своей эгоцентричной мачехи Фионы и злобных сводных сестер, относящихся к ней скорее как к прислуге, чем как к члену семьи. Но тут неожиданное событие вносит разнообразие в жизнь Золушки: в Интернете она знакомится с прекрасным принцем. Когда же выясняется, что ее виртуальный поклонник – ведущий игрок школьной футбольной команды Остин Эймс, Сэм покидает школьную вечеринку до того, как часы бьют полночь, забывая свой сотовый телефон. Опасаясь отказа от Остина, если тот раскроет ее секрет, Сэм всячески препятствует попыткам кавалера узнать, кто же на самом деле его принцесса. Хватит ли у Сэм смелости быть самой собой и получить в награду ту жизнь, которую она заслуживает?

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 16 сентября 2004
Премьера онлайн 1 января 2020
Премьера в мире 10 июля 2004
Возраст 12+
Режиссер
Марк Росман
В ролях
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Дэн Берд
Дэн Берд
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Джули Гонсало
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Золушка
Золушка (2015)
7.142857
Аквамарин
Аквамарин (2006)
6.75
Принц и я: Королевская свадьба
Принц и я: Королевская свадьба (2006)
4.3846154
Принц и я
Принц и я (2004)
5.9
Это всё она
Это всё она (1999)
6.571429
Поездка в Америку
Поездка в Америку (1988)
7
Реальные девчонки
Реальные девчонки (2006)
7.428571
Идеальный мужчина
Идеальный мужчина (2005)
7.923077
Блондинка в законе
Блондинка в законе (2001)
6.6923075
Блондинка в законе 3
Блондинка в законе 3 (2023)
0
Любовь, секс и Лос-Анджелес
Любовь, секс и Лос-Анджелес (2013)
5.0833335
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна (2005)
5.8
Фильм находится в подборках
Фильмы про блондинок Фильмы про блондинок
Фильмы про Золушку Фильмы про Золушку
Постер фильма История Золушки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
УЛи 2 апреля 2015, 12:51
ээххх чудный фильм только помоему надо было прибавить побольше смеха и комедии
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма История Золушки
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино Эти девушки обладают потрясающей внешностью и несколькими интересными ролями в кино и сериалах. Но ни одна из них не номинировалась на «Оскар», не сыграла свою лучшую запоминающуюся роль и не обрела армию фанатов. И если для некоторых из них приоритеты сменились в сторону семьи, то остальным просто не повезло отличиться на «фабрике грез», несмотря на трудолюбие.
Написать
31 мая 2021 11:30
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Барракуда
Барракуда
2022, США, боевик, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Время между нами
Время между нами
2022, США, музыка, мелодрама, фантастика
Воронья лощина
Воронья лощина
2022, Великобритания, триллер
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Related video
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Приложение киноафиши