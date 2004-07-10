История Золушки, 2004

«Золушка» – старая сказка, но ее сюжет остается актуальным всегда. Выпускница Сэм, мечтающая поступить в Принстон, живет со своей эгоцентричной мачехой и злобными сводными сестрами. Троица относится к ней как к прислуге и нещадно эксплуатирует. Однажды Сэм знакомится в Интернете с очаровательным Остином, который может спасти ее из плена, но они умудряются потерять связь даже в цифровую эпоху. Удастся ли «принцу» разыскать свою любовь?
Современная версия классической сказки. Выпускница Сэм Монтгомери живет на побегушках у своей эгоцентричной мачехи Фионы и злобных сводных сестер, относящихся к ней скорее как к прислуге, чем как к члену семьи. Но тут неожиданное событие вносит разнообразие в жизнь Золушки: в Интернете она знакомится с прекрасным принцем. Когда же выясняется, что ее виртуальный поклонник – ведущий игрок школьной футбольной команды Остин Эймс, Сэм покидает школьную вечеринку до того, как часы бьют полночь, забывая свой сотовый телефон. Опасаясь отказа от Остина, если тот раскроет ее секрет, Сэм всячески препятствует попыткам кавалера узнать, кто же на самом деле его принцесса. Хватит ли у Сэм смелости быть самой собой и получить в награду ту жизнь, которую она заслуживает?