Из 13 в 30, 2004

13-тилетняя девочка лелеет мечту - поскорее вырасти и стать известной актрисой. Желание неожиданно исполняется! Она превращается в красивую взрослую женщину, редактора самого популярного женского журнала – и только теперь понимает, что нужно быть очень аккуратной со своими желаниями – ведь возникает целый ряд затруднительных ситуаций, из которых ей приходится самостоятельно выпутываться. И теперь ей хочется только одного - вернуться на тот самый день рождения и в то замечательное время, когда ей было всего 13 лет. Но это не так легко, так как в будущем у нее оказывается куча соблазнительных вещей, которые удерживают ее от возвращения в прошлое: знаменитые поклонники, модный желтый автомобиль и целых ТРИ шкафа шикарных платьев, сумочек и туфель!!! Продожительность: 98 мин.