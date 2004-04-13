Из 13 в 30, 2004

После полного унижения на вечеринке по поводу своего тринадцатого дня рождения Дженна Ринк хочет просто скрываться от людей, пока ей не исполнится тридцать. Благодаря некоторому количеству пыли желаний на молитву Дженны был дан ответ: она просыпается тридцатилетней женщиной с потрясающим телом, квартирой мечты, огромным гардеробом, парнем-спортсменом, работой мечты и звездными друзьями. Казалось бы, что эта жизнь уже не может быть лучше, но вскоре Дженна понимает, что это не то, чего она хотела. Она пытается найти Мэтта, лучшего друга своего детства, но тот, также повзрослевший, оказывается совершенно другим человеком…
13-тилетняя девочка лелеет мечту - поскорее вырасти и стать известной актрисой. Желание неожиданно исполняется! Она превращается в красивую взрослую женщину, редактора самого популярного женского журнала – и только теперь понимает, что нужно быть очень аккуратной со своими желаниями – ведь возникает целый ряд затруднительных ситуаций, из которых ей приходится самостоятельно выпутываться. И теперь ей хочется только одного - вернуться на тот самый день рождения и в то замечательное время, когда ей было всего 13 лет. Но это не так легко, так как в будущем у нее оказывается куча соблазнительных вещей, которые удерживают ее от возвращения в прошлое: знаменитые поклонники, модный желтый автомобиль и целых ТРИ шкафа шикарных платьев, сумочек и туфель!!! Продожительность: 98 мин.