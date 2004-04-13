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13 Going on 30

Из 13 в 30, 2004

2004 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

После полного унижения на вечеринке по поводу своего тринадцатого дня рождения Дженна Ринк хочет просто скрываться от людей, пока ей не исполнится тридцать. Благодаря некоторому количеству пыли желаний на молитву Дженны был дан ответ: она просыпается тридцатилетней женщиной с потрясающим телом, квартирой мечты, огромным гардеробом, парнем-спортсменом, работой мечты и звездными друзьями.  Казалось бы, что эта жизнь уже не может быть лучше, но вскоре Дженна понимает, что это не то, чего она хотела. Она пытается найти Мэтта, лучшего друга своего детства, но тот, также повзрослевший, оказывается совершенно другим человеком…

  • Первой сценой Марка Руффало был эпизод «Майкл Джексон: Триллер». Он боялся сцены, но энтузиазм Дженнифер Гарнер оказался «очень заразительным» и успокоил актера. В то же время Энди Серкису пришлось репетировать эту сцену отдельно от всех остальных членов группы, потому что он в это время находился в Лондоне.
  • Когда 13-летняя Дженна идет в туалет на «семь минут рая», на обратной стороне двери можно увидеть настоящие фотографии Дженнифер Гарнер в детстве.
  • Гарнер была очень рада, что студия выбрала Кристу Б. Аллен на роль юной Дженны. Она чувствовала, что Аллен очень похожа на нее в этом возрасте, и позже убедила продюсеров фильма «Призраки бывших подружек» взять ее на аналогичную роль.

13-тилетняя девочка лелеет мечту - поскорее вырасти и стать известной актрисой. Желание неожиданно исполняется! Она превращается в красивую взрослую женщину, редактора самого популярного женского журнала – и только теперь понимает, что нужно быть очень аккуратной со своими желаниями – ведь возникает целый ряд затруднительных ситуаций, из которых ей приходится самостоятельно выпутываться. И теперь ей хочется только одного - вернуться на тот самый день рождения и в то замечательное время, когда ей было всего 13 лет. Но это не так легко, так как в будущем у нее оказывается куча соблазнительных вещей, которые удерживают ее от возвращения в прошлое: знаменитые поклонники, модный желтый автомобиль и целых ТРИ шкафа шикарных платьев, сумочек и туфель!!! Продожительность: 98 мин.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 15 июля 2004
Премьера онлайн 15 августа 2022
Премьера в мире 13 апреля 2004
Возраст 12+
Режиссер
Гари Виник
Гари Виник
В ролях
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Марк Руффало
Марк Руффало
Джуди Грир
Джуди Грир
Криста Б. Аллен
Энди Серкис
Энди Серкис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Из 13 в 30 2 постера
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