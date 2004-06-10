Степфордские жены, 2004

Главная героиня фильма, Джоанна Эберхарт, по праву гордится своими профессиональными и личными достижениями. Успешная руководительница телевизионной компании, счастливая мать и жена – что еще нужно для счастья? Однако скоро блестящей карьере Джоанны приходит конец. Потеря работы оборачивается для женщины тяжелейшим стрессом. Чтобы привести расшатанные нервы в порядок, она вместе с семьей переезжает в небольшой и тихий городок Степфорд. Поначалу умиротворенный уголок во всем устраивает героиню, но скоро она замечает, что в этой идиллии кроется нечто зловещее. Новые подруги Джоанны все как на подбор – идеальные домохозяйки, посвящающие все свое время мужьям и дому. Что же не так со степфордскими женами?
Джоанна и ее муж переезжают в прекрасный пригород Степфорд, где обитают сливки общества. Однако, присмотревшись к своим соседкам, Джоанна замечает, что в них есть нечто странное и искусственное. Единственная из них, кто напоминает живого человека – саркастичная алкоголичка Бобби. Джоанна и Бобби начинают пристальное исследование степфордских женщин и приходят к ужасному выводу: это действительно не живые люди, это киборги, которыми заменили своих реальных супруг здешние мужья.