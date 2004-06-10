Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Степфордские жены Степфордские жены
Киноафиша Фильмы Степфордские жены
The Stepford Wives

Степфордские жены, 2004

2004 / США
7.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, Джоанна Эберхарт, по праву гордится своими профессиональными и личными достижениями. Успешная руководительница телевизионной компании, счастливая мать и жена – что еще нужно для счастья? Однако скоро блестящей карьере Джоанны приходит конец. Потеря работы оборачивается для женщины тяжелейшим стрессом. Чтобы привести расшатанные нервы в порядок, она вместе с семьей переезжает в небольшой и тихий городок Степфорд. Поначалу умиротворенный уголок во всем устраивает героиню, но скоро она замечает, что в этой идиллии кроется нечто зловещее. Новые подруги Джоанны все как на подбор – идеальные домохозяйки, посвящающие все свое время мужьям и дому. Что же не так со степфордскими женами?

  • Фильм основан на одноименном романе Айры Левина. К слову, это не первая экранизация – в 1975 году вышла картина с Кэтрин Росс в главной роли.
  • В первоначальной версии сценария концовка полностью соответствовала литературному первоисточнику. Однако реакция тестовой аудитории была удручающей, и создатели приняли решение переделать финал.
  • Николь Кидман сразу же дала согласие на участие в съемках, когда узнала, что режиссером фильма будет Фрэнк Оз. Актриса призналась, что обожает «Маппет-шоу» с его участием.

Джоанна и ее муж переезжают в прекрасный пригород Степфорд, где обитают сливки общества. Однако, присмотревшись к своим соседкам, Джоанна замечает, что в них есть нечто странное и искусственное. Единственная из них, кто напоминает живого человека – саркастичная алкоголичка Бобби. Джоанна и Бобби начинают пристальное исследование степфордских женщин и приходят к ужасному выводу: это действительно не живые люди, это киборги, которыми заменили своих реальных супруг здешние мужья.

7.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 22 июля 2004
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 10 июня 2004
Возраст 12+
Режиссер
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Фэйт Хилл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Семейка Джонсов
Семейка Джонсов (2009)
7.5
А как же Боб?
А как же Боб? (1991)
7
Смерть на похоронах
Смерть на похоронах (2007)
7
Женщины
Женщины (2008)
7.388889
Клевый парень
Клевый парень (1999)
7.928571
Вход и выход
Вход и выход (1997)
6.428571
Жена
Жена (2017)
7
Стелла
Стелла (1990)
8.071428
Клуб первых жен
Клуб первых жен (1996)
8.357142
Сцены в магазине
Сцены в магазине (1991)
5.4
Продюсеры
Продюсеры (2005)
8
Семейка Фэнг
Семейка Фэнг (2016)
6.076923
Постер фильма Степфордские жены 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Степфордские жены смотреть онлайн

Степфордские жены
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

А как же Боб?
 
Клевый парень
 
Жена
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Роман Айры Левина «Степфордские жены» однажды уже переносился на экран – в 1975 году талантливые сценарист Уильям Голдман и режиссер Брайан Форбс осуществили первую кинопостановку этой довольно-таки тяжелой антиутопии. Именно так: не забудем, что Айра Левин написал «Ребенка Розмари» – произведение, по которому Роман Полански снял свой самый знаменитый, самый мрачный и (может быть, за вычетом «Пианиста») самый блистательный фильм. Никакого хеппи-энда ни в романе, ни в картине Форбса не было: все…
Читать
Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:07
Только СВEЖИЕ КЛАДЫ на KRAKEN 2krn(ставим точку)me ИCПОЛЬЗУЙТЕ ВПH. По всем горoдам РФ!
Отзывы Написать
22 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши