Степфордские жены, 2004

Главная героиня фильма, Джоанна Эберхарт, по праву гордится своими профессиональными и личными достижениями. Успешная руководительница телевизионной компании, счастливая мать и жена – что еще нужно для счастья? Однако скоро блестящей карьере Джоанны приходит конец. Потеря работы оборачивается для женщины тяжелейшим стрессом. Чтобы привести расшатанные нервы в порядок, она вместе с семьей переезжает в небольшой и тихий городок Степфорд. Поначалу умиротворенный уголок во всем устраивает героиню, но скоро она замечает, что в этой идиллии кроется нечто зловещее. Новые подруги Джоанны все как на подбор – идеальные домохозяйки, посвящающие все свое время мужьям и дому. Что же не так со степфордскими женами?