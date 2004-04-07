Эта исторяи о двух тиграх-близнецах, которые родились в джунглях французского Индокитая.Отделенные друг от друга судьбой один попадает в цирк,а другой становится убийцей.Через много лет братья встречаются, но встречаются как враги...
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