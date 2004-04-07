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Постер фильма Два брата
6.4
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6.4

Два брата

, 2004
Two Brothers / Deux frères
Франция, Великобритания / приключения, драма, семейный / 18+
Постер фильма Два брата
6.4

О фильме

Эта исторяи о двух тиграх-близнецах, которые родились в джунглях французского Индокитая.Отделенные друг от друга судьбой один попадает в цирк,а другой становится убийцей.Через много лет братья встречаются, но встречаются как враги...

В ролях

Гай Пирс
Гай Пирс
Aidan McRory
Жан-Клод Дрейфус
Administrator Eugene Normandin
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Raoul Normandin
Оан Нгуйен
Ваше Превосходительство
Мусса Мааскри
Мусса Мааскри
Saladin
Филиппин Леруа-Больё
Филиппин Леруа-Больё
Mrs. Normandin
Винсент Скарито
Zerbino
Май Ань Ле
Naï-Rea
Jaran 'See Tao' Petcharoen
The Village Chief
Стефани Лагард
Miss Paulette
Режиссер Жан-Жак Анно
Сценарист Джулиан Феллоуз, Ален Годар, Жан-Жак Анно
Композитор Стивен Варбек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 19 января 2005
Премьера в мире 7 апреля 2004
Дата выхода
29 июля 2004 Россия 12+
25 ноября 2004 Австралия
17 сентября 2004 Австрия
8 сентября 2004 Бахрейн
29 июля 2004 Беларусь
7 апреля 2004 Бельгия
27 августа 2004 Бразилия
23 июля 2004 Великобритания
1 июня 2005 Венгрия
16 сентября 2004 Германия
24 сентября 2004 Дания
23 июля 2004 Ирландия
29 октября 2004 Исландия
3 декабря 2004 Испания
30 сентября 2004 Италия
29 июля 2004 Казахстан
24 ноября 2004 Кувейт
20 августа 2004 Мексика
8 июля 2004 Нидерланды
29 октября 2004 Норвегия
11 августа 2004 ОАЭ
25 июня 2004 США
8 октября 2004 Словения
24 сентября 2004 Турция
29 июля 2004 Украина
8 декабря 2004 Филиппины
8 октября 2004 Финляндия
7 апреля 2004 Франция
19 августа 2004 Чехия
10 декабря 2004 Швейцария
29 октября 2004 Швеция
31 декабря 2004 Эстония
20 января 2006 Южная Корея
18 сентября 2004 Япония
MPAA PG
Бюджет €59 660 000
Сборы в мире $62 174 008
Производство Pathé, Pathé Renn Productions, Two Brothers Productions
Другие названия
Deux frères, Two Brothers, Dos hermanos, Zwei Brüder, Två tigerbröder, Doi frati, Dois Irmãos, Dos tigres, Due fratelli, Dva brata, Dwaj bracia, Dyo adelfia, Dyo aderfia: O dropalos kai o gennaios, Era Uma Vez Dois Irmãos, Hai Anh Em Hổ, İki Kardeş, Kaks venda, Két testvér, Tigerbrødre, Tiikeriveljekset, To Brødre, Братята тигри, Два брата, Двоє братів, トゥー・ブラザーズ, 雙虎奇緣, Two Brothers (2004)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 18 декабря 2023

Цитаты

Aidan McRory Где ты научился английскому?
Naï-Rea Его Превосходительство попросил австралийских священников открыть здесь школу, чтобы научить нас языкам.
Aidan McRory Ну, я очень впечатлён. Что ещё они тебя научили?
Naï-Rea Остерегаться белых мужчин.

Отзывы о фильме

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