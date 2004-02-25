Страсти Христовы, 2004

Фильм – первая в истории кино попытка детально воссоздать последние двенадцать часов из жизни Иисуса Христа: от Гефсиманского сада до распятия. В отличие от "Последнего искушения Христа", эта картина не содержит в себе апокрифов и была одобрена различными христианскими конфессиями.

Действие картины начинается в Гефсиманском саду, куда Иисус пришел помолиться после тайной вечери. Иисус сопротивляется искушениям, которым подвергает его сатана. Преданный Иудой Искариотом, Иисус арестован. Его приводят назад в Иерусалим, где предводители фарисеев обвиняют его в богохульстве, и суд над ним завершается смертным приговором. Прокуратор Пилат выслушивает обвинения, выдвинутые фарисеями. Поняв, что речь идет о политическом конфликте, Пилат передает дело царю Ироду. Ирод отсылает Иисуса обратно к Пилату, и тот предлагает толпе сделать выбор между Иисусом и разбойником Варравой. Толпа выбирает: свободу Варраве и смерть Иисусу. Иисуса передают римским солдатам и подвергают бичеванию. Обезображенного до неузнаваемости его снова приводят к Пилату, который показывает его толпе, словно говоря: "Разве этого недостаточно?" Толпе недостаточно. Пилат умывает руки и приказывает сделать так, как желает толпа. Иисусу дают крест и приказывают пронести его по улицам Иерусалима до самой Голгофы. На Голгофе Иисуса распинают, и он проходит через последнее искушение: страх, что его Отец покинул его. Он преодолевает этот страх, смотрит на свою мать Марию и произносит слова, которые может понять до конца только она: "Свершилось".