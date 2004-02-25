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The Passion of the Christ

Страсти Христовы, 2004

2004 / США
7.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Фильм – первая в истории кино попытка детально воссоздать последние двенадцать часов из жизни Иисуса Христа: от Гефсиманского сада до распятия. В отличие от "Последнего искушения Христа", эта картина не содержит в себе апокрифов и была одобрена различными христианскими конфессиями.

Действие картины начинается в Гефсиманском саду, куда Иисус пришел помолиться после тайной вечери. Иисус сопротивляется искушениям, которым подвергает его сатана. Преданный Иудой Искариотом, Иисус арестован. Его приводят назад в Иерусалим, где предводители фарисеев обвиняют его в богохульстве, и суд над ним завершается смертным приговором. Прокуратор Пилат выслушивает обвинения, выдвинутые фарисеями. Поняв, что речь идет о политическом конфликте, Пилат передает дело царю Ироду. Ирод отсылает Иисуса обратно к Пилату, и тот предлагает толпе сделать выбор между Иисусом и разбойником Варравой. Толпа выбирает: свободу Варраве и смерть Иисусу. Иисуса передают римским солдатам и подвергают бичеванию. Обезображенного до неузнаваемости его снова приводят к Пилату, который показывает его толпе, словно говоря: "Разве этого недостаточно?" Толпе недостаточно. Пилат умывает руки и приказывает сделать так, как желает толпа. Иисусу дают крест и приказывают пронести его по улицам Иерусалима до самой Голгофы. На Голгофе Иисуса распинают, и он проходит через последнее искушение: страх, что его Отец покинул его. Он преодолевает этот страх, смотрит на свою мать Марию и произносит слова, которые может понять до конца только она: "Свершилось".

7.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 4 апреля 2004
Премьера в мире 25 февраля 2004
Режиссер
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
В ролях
Джеймс Кэвизел
Джеймс Кэвизел
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Майя Моргенстерн
Серджо Рубини
Серджо Рубини
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Мел Гибсон – удивительный человек. В то время как большинство людей, именуемых творческими натурами, стараются по-своему перетолковать христианство, изымая из него тайну и парадокс и добавляя рациональных аргументов, житейского здравомыслия и каких-нибудь общечеловеческих ценностей, Гибсон остается верен древней традиции, не дающей сделать из себя детскую книжку-раскраску или учебник по маркетингу. Осуждая решение II Ватиканского собора, разрешившего священнослужителям проводить мессы на родном…
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челентано 2 апреля 2015, 12:51
то peacefrog:
если ты будешь глотать транки , то помрешь раньше положенного срока,.аутотренинг-это то же программирование,которое ты презрел см.выше… Читать дальше…
челентано 2 апреля 2015, 12:51
а я верю в Бога. да проповеди и молитвы -это программирование, но со знаком "+", а следовательно программирование со знаком "-"-это так называемый дьявол.
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