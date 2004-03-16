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Забирая жизни Забирая жизни
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Taking Lives

Забирая жизни, 2004

2004 / США / Австралия / Канада
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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В начале 1980-х годов молодой Мартин Ашер едет в Канаду на автобусе, где встречает другого подростка, Мэтта Соулсби. Когда автобус ломается, они решают арендовать машину и поехать в Сиэтл. По дороге у машины спускает колесо, и Мэтт начинает менять шину. Мартин замечает, что они с Мэттом примерно одного роста, и толкает его на дорогу под грузовик, что приводит к страшной аварии. Потом Мартин берет гитару Мэтта и уходит, напевая. Двадцать лет спустя агент ФБР Иллиана Скотт приезжает в Канаду, чтобы выследить теперь уже серийного убийцу Мартина Ашера, который убил нескольких человек и жил под их данными. Мать Мартина утверждает, что видела его в Квебеке. Сможет ли героиня отыскать преступника и уберечь его новых жертв?

  • Дональд Сазерленд, отец Кифера Сазерленда, сыгравшего Кристофера, используется в качестве модели для одного из эскизов, показанных, когда Иллиана впервые объясняет другим сотрудникам образ действия убийцы. На эскизе у него густая борода. 
  • Фильм снят по одноименному роману Майкла Пая. Хотя первый вариант сценария написал Джон Бокенкамп, всего в работе участвовало более пяти сценаристов. 
  • Несмотря на то что гонорар Кифера Сазерленда стал третьим по размеру среди всего актерского каста, у него всего 17 реплик и чуть более трех минут экранного времени. 
  • Почти всех канадцев в фильме изображают французские актеры. 

Спецагента ФБР Иллиану Скотт, известную своим нетрадиционным подходом к расследованию преступлений, приглашают в Монреаль. Ее задачей становится поиск маньяка, который сначала убивает, а потом на какое-то время выдает себя за убитых им людей. Вскоре Иллиана начинает понимать, что это расследование может стать не только самым сложным в ее карьере, но и последним...

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 1 апреля 2004
Премьера онлайн 1 декабря 2021
Премьера в мире 16 марта 2004
Возраст 16+
Режиссер
Ди Джей Карузо
Ди Джей Карузо
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Итан Хоук
Итан Хоук
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Оливье Мартинес
Оливье Мартинес
Джастин Чатуин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Забирая жизни 2 постера
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Наша рецензия
Анджелине Джоли, женщине вполне безумной в реальной жизни, определенно идут роли безумных киногероинь. Самую колоритную из таких ролей она сыграла у Джеймса Мэнголда в «Девушке, которую прервали» (в российском прокате – «Прерванная жизнь»), за что и получила вполне заслуженно «Оскар» и «Золотой глобус». Конечно, спецагент ФБР Иллеана из фильма «Забирая жизни» не настолько безнадежна, чтобы отправлять ее – как это сделал Мэнголд – на шоковую терапию, но и здесь природа берет свое: когда агент…
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