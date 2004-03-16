Забирая жизни, 2004

В начале 1980-х годов молодой Мартин Ашер едет в Канаду на автобусе, где встречает другого подростка, Мэтта Соулсби. Когда автобус ломается, они решают арендовать машину и поехать в Сиэтл. По дороге у машины спускает колесо, и Мэтт начинает менять шину. Мартин замечает, что они с Мэттом примерно одного роста, и толкает его на дорогу под грузовик, что приводит к страшной аварии. Потом Мартин берет гитару Мэтта и уходит, напевая. Двадцать лет спустя агент ФБР Иллиана Скотт приезжает в Канаду, чтобы выследить теперь уже серийного убийцу Мартина Ашера, который убил нескольких человек и жил под их данными. Мать Мартина утверждает, что видела его в Квебеке. Сможет ли героиня отыскать преступника и уберечь его новых жертв?