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Honey

Лапочка, 2003

2003 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Талантливая танцовщица Хани Дэниэлс всю жизнь ждала того счастливого часа, когда она сможет показать свой танец всему миру. И сейчас, все, о чем она так мечтала, находится на расстоянии одного шага от нее. В течение многих лет профессиональные амбиции давали одаренной танцовщице и честолюбивому хореографу силы продвигаться вперед. Хотя у родных и друзей Хани порой закрадывались серьезные сомнения, в том, что она сможет добиться успехов в такой сложной сфере как шоу-бизнес. Не согласившись с мнением своих родителей, что нужно выбрать более надежный род деятельности, который гарантирует обеспеченное будущее, Хани переезжает в центр города, где улицы полны шума, энергии и музыки. Музыка -– путеводная звезда Хани.

Жить в центре очень нелегко, но она готова преодолеть все трудности -– ее мечта стоит этого. Днем Хани обучает хип-хопу соседских детей, а ночью она подрабатывает барменом. В одну из таких ночей, Хани, томясь от ожидания, когда же закончится ее смена, выходит на танцпол. Мастерство и элегантность ее танца, уникальная пластика ее движений, наполненных горячей страстью и необыкновенной женственностью, привлекают к Хани внимание посетителей. И в награду за терпение ей выпадает шанс, быть может, один из миллиона: знаменитый режиссер, увидев Хани в клубе, предлагает ей сняться в эпизоде в подтанцовке. На съемках раскрываются ее потрясающие возможности. Теперь заветная мечта девушки может воплотиться в жизнь. Хани не может даже поверить в свое счастье: все происходящее слишком невероятно, чтобы быть правдой... Но успех уходит так же быстро, как и приходит. Хани возвращается в серые будни -– к уличной музыке, которую она так любит, к танцам и тренировкам с благодарными детьми.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 марта 2004
Премьера в мире 24 ноября 2003
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Парадиз
Бюджет $18 000 000
Режиссер
Билли Вудрафф
В ролях
Джессика Альба
Джессика Альба
Лиль Ромео
Лиль Ромео
Дэвид Москоу
Зэкэри Уильямс
Джой Брайант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лапочка 2 постера
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