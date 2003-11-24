Лапочка, 2003

Талантливая танцовщица Хани Дэниэлс всю жизнь ждала того счастливого часа, когда она сможет показать свой танец всему миру. И сейчас, все, о чем она так мечтала, находится на расстоянии одного шага от нее. В течение многих лет профессиональные амбиции давали одаренной танцовщице и честолюбивому хореографу силы продвигаться вперед. Хотя у родных и друзей Хани порой закрадывались серьезные сомнения, в том, что она сможет добиться успехов в такой сложной сфере как шоу-бизнес. Не согласившись с мнением своих родителей, что нужно выбрать более надежный род деятельности, который гарантирует обеспеченное будущее, Хани переезжает в центр города, где улицы полны шума, энергии и музыки. Музыка -– путеводная звезда Хани.

Жить в центре очень нелегко, но она готова преодолеть все трудности -– ее мечта стоит этого. Днем Хани обучает хип-хопу соседских детей, а ночью она подрабатывает барменом. В одну из таких ночей, Хани, томясь от ожидания, когда же закончится ее смена, выходит на танцпол. Мастерство и элегантность ее танца, уникальная пластика ее движений, наполненных горячей страстью и необыкновенной женственностью, привлекают к Хани внимание посетителей. И в награду за терпение ей выпадает шанс, быть может, один из миллиона: знаменитый режиссер, увидев Хани в клубе, предлагает ей сняться в эпизоде в подтанцовке. На съемках раскрываются ее потрясающие возможности. Теперь заветная мечта девушки может воплотиться в жизнь. Хани не может даже поверить в свое счастье: все происходящее слишком невероятно, чтобы быть правдой... Но успех уходит так же быстро, как и приходит. Хани возвращается в серые будни -– к уличной музыке, которую она так любит, к танцам и тренировкам с благодарными детьми.