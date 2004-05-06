Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шесть
Постер фильма Шесть
Рейтинги
4.7 Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Шесть

Шесть

Six: The Mark Unleashed 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В не столь отдаленном будущем Америкой правит всесильный диктатор, превративший страну в полицейское государство, где жизнь подчиняется лишь закону тотального террора и страха, а все религии и партии запрещены. Могущественная полиция полностью контролирует людей, клеймя их особыми чипами и стирая их память. Среди тех немногих, кто отказался принять метку «нового сатаны» — Джерри, Броди и Том. Пока они в тюрьме ждут своей казни, полиция заключает с Томом тайную сделку — Том получит прощение, если проникнет в поселение предводителя христиан Элайджи Коэна и убьет его. Посвятив в тайный план своих друзей, Том предлагает им совершить дерзкий побег. Не подозревая, какие испытания ждут их впереди, отчаянные бунтари решают в последний раз насладиться духом свободы и бросить вызов системе, которая хочет превратить их в послушных рабов.

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 мая 2004
Дата выхода
6 мая 2004 Россия 12+
6 мая 2004 Казахстан
6 мая 2004 США
6 мая 2004 Украина
Производство Majestic Productions, Signal Hill Pictures
Другие названия
Six: The Mark Unleashed, A célpont bemérve, Comunidade Sagrada, Mentes Marcadas, O hronos sou teleionei, Six - La corporazione, Six: Fortress Deadzone, Six: La hermandad, Sześć, Sześć: Znak Bestii, Ο χρόνος σου τελειώνει, Шесть
Режиссер
Кевин Даунс
В ролях
Стивен Болдуин
Стивен Болдуин
Кевин Даунс
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Эми Мунн
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Шесть
Бог не умер 2 5.0
Бог не умер 2 (2016)
Ночь отдыха для мам 5.4
Ночь отдыха для мам (2014)
Отважные 6.9
Отважные (2011)
Удивительная любовь 6.5
Удивительная любовь (2012)
Скорость: Автобус 657 6.7
Скорость: Автобус 657 (2015)
Поймать, чтобы убить 5.1
Поймать, чтобы убить (2010)
Оракул: игра втемную 2.4
Оракул: игра втемную (2018)
Брат 3 5.7
Брат 3 (2022)
Вышка 7.2
Вышка (2022)
Killer Advice 5.5
Killer Advice (2021)
В реальной жизни 5.5
В реальной жизни (2019)
Институт Роузвуд 4.5
Институт Роузвуд (2017)

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Броди Саттон Всю жизнь я слышал эту бессмысленную чепуху от лицемеров, лжецов и мошенников, которые просто хотели выманить у меня деньги. Чем ты вообще лучше их?
[пауза]
Люк Через четыре дня меня не станет. Что ты можешь мне предложить, по-твоему?
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото)
3 вопроса, на которые так и не ответили во 2 сезоне Fallout: вынудили зрителей догадываться самостоятельно
Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа»
Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала
«Точь-в-точь как в “Полярном”»: что не так с новыми русскими сериалами – на примере свежих детективов (и «Инспектора Гаврилова»)
Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5
«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь
«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает
«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя
Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)
Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше