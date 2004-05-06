В не столь отдаленном будущем Америкой правит всесильный диктатор, превративший страну в полицейское государство, где жизнь подчиняется лишь закону тотального террора и страха, а все религии и партии запрещены. Могущественная полиция полностью контролирует людей, клеймя их особыми чипами и стирая их память. Среди тех немногих, кто отказался принять метку «нового сатаны» — Джерри, Броди и Том. Пока они в тюрьме ждут своей казни, полиция заключает с Томом тайную сделку — Том получит прощение, если проникнет в поселение предводителя христиан Элайджи Коэна и убьет его. Посвятив в тайный план своих друзей, Том предлагает им совершить дерзкий побег. Не подозревая, какие испытания ждут их впереди, отчаянные бунтари решают в последний раз насладиться духом свободы и бросить вызов системе, которая хочет превратить их в послушных рабов.
|6 мая 2004
|Россия
|12+
