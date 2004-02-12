Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Головой о стену
7.3
Киноафиша Фильмы Головой о стену
7.3

Головой о стену

, 2004
Gegen die Wand
Германия, Турция / драма / 18+
Постер фильма Головой о стену
7.3

О фильме

Он – немецкий турок – иногда апатично пассивен, иногда агрессивен и вспыльчив. Он не вписывается в новую реальность жизни после смерти жены. На полной скорости он врезается в бетонную стену. Он хочет умереть. Но его жизнь только начинается. Она – таинственная немецкая турчанка, у нее дерзкая и манящая улыбка. В 20 лет она лишена иллюзий и жаждет свободы. Ее тиранят родители-мусульмане, требуя жить по законам Корана. Задыхаясь от жизни она режет себе вены. Она хочет умереть. Но ее жизнь только начинается.

В ролях

Бирол Унел
Кахит
Сем Акин
Айсэл Исджан
Сибель Кекилли
Сибель Кекилли
Сибель
Катрин Штрибек
Maren
Мельтем Джумбул
Мельтем Джумбул
Гювен Кырач
Seref
Цара Джейн МакКензи
Barfrau in der Fabrik
Штефан Гебельхофф
Nico
Francesco Fiannaca
Mann am Tresen
Мона Мур
Stammkundin Zoe Bar
Ральф Мисске
Ammer Patient 1 (Psychiatrie)
Режиссер Фатих Акин
Сценарист Фатих Акин
Композитор Александер Хакке, Мацео Паркер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Турция
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 2 апреля 2004
Премьера в мире 12 февраля 2004
Дата выхода
10 июля 2004 Россия
10 июля 2004 Беларусь
11 марта 2004 Германия
22 октября 2004 Италия
10 июля 2004 Казахстан
8 июля 2025 Турция 18+
10 июля 2004 Украина
12 ноября 2004 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $11 134 860
Производство ARTE, Bavaria Film International, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)
Другие названия
Gegen die Wand, Head-On, Contra la pared, Mot väggen, 愛無止盡, Against the Wall, Ai yori Tsuyoku, Contra a Parede, Cu capul înainte, De plein fouet, Duvara Karşı, Fallal szemben, Galva į sieną, Glavom kroz zid, Glavom kroza zid, Głową w mur, Head On - A Esposa Turca, La sposa turca, Michigo sipeul ttae, Mod muren, Mot veggen, Proti múru, Proti zdi, Shakh-be-Shakh, Suoraan seinään, Μαζί; Ποτέ!, Головой о стену, Головою об стіну, Срещу стената, 勇往直前, 愛より強く, Головою до стіни, Назустріч стіні, 미치고 싶을 때, Head On

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Ретроспектива немецкого режиссёра Фатиха Акина пройдет в «Авроре»
3 апреля 2017 16:25 Ретроспектива немецкого режиссёра Фатиха Акина пройдет в «Авроре» С 6 по 9 апреля кинотеатр «Аврора» станет местом проведения ретроспективы немецкого режиссёра Фатиха Акина в рамках Недели Германии. Организатор мероприятия – Гёте-институт в

Фильмы похожие на Головой о стену

На пределе
На пределе драма
2017, Германия / Франция
7.0
Шрам
Шрам драма
2014, Германия / Франция / Польша / Турция / Канада / Россия / Италия
7.0
На краю рая
На краю рая драма
2007, Германия / Турция
7.0
Быстро и без боли
Быстро и без боли драма
1998, Германия
7.0
Солино
Солино комедия, драма
2002, Германия
7.0
Когда мы уходим
Когда мы уходим драма
2010, Германия
7.0
Зимнее путешествие
Зимнее путешествие драма
2005, Германия
7.0
Золотая перчатка
Золотая перчатка драма, триллер, криминал
2019, Германия
6.0
Засушливые дни
Засушливые дни драма, триллер
2022, Турция / Франция / Германия / Нидерланды / Греция / Хорватия
7.0
Город Кошек
Город Кошек документальный
2016, США / Турция
7.0
Виктория
Виктория драма
2015, Германия
7.0
Рожденный дважды
Рожденный дважды драма
2012, Италия / Испания / Хорватия
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше