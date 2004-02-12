Он – немецкий турок – иногда апатично пассивен, иногда агрессивен и вспыльчив. Он не вписывается в новую реальность жизни после смерти жены. На полной скорости он врезается в бетонную стену. Он хочет умереть. Но его жизнь только начинается. Она – таинственная немецкая турчанка, у нее дерзкая и манящая улыбка. В 20 лет она лишена иллюзий и жаждет свободы. Ее тиранят родители-мусульмане, требуя жить по законам Корана. Задыхаясь от жизни она режет себе вены. Она хочет умереть. Но ее жизнь только начинается.
ПроизводствоARTE, Bavaria Film International, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)
Другие названия
Gegen die Wand, Head-On, Contra la pared, Mot väggen, 愛無止盡, Against the Wall, Ai yori Tsuyoku, Contra a Parede, Cu capul înainte, De plein fouet, Duvara Karşı, Fallal szemben, Galva į sieną, Glavom kroz zid, Glavom kroza zid, Głową w mur, Head On - A Esposa Turca, La sposa turca, Michigo sipeul ttae, Mod muren, Mot veggen, Proti múru, Proti zdi, Shakh-be-Shakh, Suoraan seinään, Μαζί; Ποτέ!, Головой о стену, Головою об стіну, Срещу стената, 勇往直前, 愛より強く, Головою до стіни, Назустріч стіні, 미치고 싶을 때, Head On
Рейтинг фильма
7.3
Оцените14 голосов
7.8IMDb
Обновлено 26 августа 2024
Цитаты
Др. ШиллерЕсли ты хочешь покончить с собой, покончи. Тебе не нужно убивать себя для этого.
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