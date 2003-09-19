Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Весна, лето, осень, зима... и снова весна
Киноафиша Фильмы Весна, лето, осень, зима... и снова весна
Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom

Весна, лето, осень, зима... и снова весна, 2003

2003 / Корея / Германия
7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Никому не дано нарушить смену времен года, когда вначале все рождается, затем растет, а потом угасает. Ход жизни неподвластен даже двум монахам, живущим в плавучей хижине на озере, окруженном горами. По мере наступления времени года их души наполняются энергией, что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии. Что еще важно, они не могут вырваться из круга жизни, желаний, страданий и страстей, которым подвержены все из нас. Под строгим взглядом Старого Монаха Молодой Монах познает потерю невинности, когда игра становится жестокой..., познает любовь, когда в их замкнутом мире появляется женщина..., познает преступную власть зависти и одержимости..., цену искупления, просветление опытом. И хотя одно время года неминуемо сменяет другое, их хижина, подобно колыбели духа, находится между настоящим и будущим... Ким Ки-Дук, выдающийся режиссер таких всемирно признанных картин, как "Остров" (Венецианский кинофестиваль, 1999) и "Плохой парень" (Берлинский кинофестиваль, 2002) демонстрирует свой гениальный талант в серии новелл, объединенных единым духом на фоне неземной красоты...

На сказочном фоне храма, плавающего в лесном озере, проплывают, следуя смене времен года, панорамные картины жизни. Весна: Монах-ребенок по неведению лишает животных жизни. Монах-ребенок привязывает камень к спинке рыбы. Та же печальная участь ждет лягушку и черепаху. В качестве наказания, наложенного старым монахом, монах-ребенок должен бродить по ручью в поисках рыбы и лягушки. Лето: Монах-мальчик познает любовь и всепоглощающую страсть. Монаху уже 17 лет. В скит приходит девушка, которой нужно восстановить силы после болезни. В скором времени в сердце мальчика расцветают теплые чувства к девушке. Их купание в воде превращается в акт любви. Осень: Молодой монах в агонии зла. Мальчик возвращается в скит в горах молодым мужчиной, которому за тридцать, после того, как совершил убийство. Старый монах наказывает его, обнаружив, что он пытается совершить самоубийство перед статуей Будды. Старый монах приказывает ему выгравировать Праньяпарпамисутру, чтобы обрести душевный покой. Зима: Монах, теперь уже зрелый мужчина, возвращается в заброшенный скит в горах. Женщина, которая прячет свое лицо, приходит туда с ребенком. Она оставляет ребенка и убегает. ...И снова весна: Другой монах-ребенок: цикл четырех времен года. Старый монах живет в ските вместе с монахом-ребенком. Начинается новый цикл времен года, новый цикл жизни со всеми ее радостями и горестями, сконцентрированными в безмятежной атмосфере плывущего по воде скита.

7.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 23 января 2004
Премьера в мире 19 сентября 2003
Режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
В ролях
O Янг-су
Ким Чон-хо
Сео Че-кун
Ким Янг-мин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Весна, лето, осень, зима... и снова весна 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук Постановщик скончался в Риге от осложнений, вызванных COVID-19.
Написать
11 декабря 2020 17:22
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Приложение киноафиши