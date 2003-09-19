Весна, лето, осень, зима... и снова весна, 2003

На сказочном фоне храма, плавающего в лесном озере, проплывают, следуя смене времен года, панорамные картины жизни. Весна: Монах-ребенок по неведению лишает животных жизни. Монах-ребенок привязывает камень к спинке рыбы. Та же печальная участь ждет лягушку и черепаху. В качестве наказания, наложенного старым монахом, монах-ребенок должен бродить по ручью в поисках рыбы и лягушки. Лето: Монах-мальчик познает любовь и всепоглощающую страсть. Монаху уже 17 лет. В скит приходит девушка, которой нужно восстановить силы после болезни. В скором времени в сердце мальчика расцветают теплые чувства к девушке. Их купание в воде превращается в акт любви. Осень: Молодой монах в агонии зла. Мальчик возвращается в скит в горах молодым мужчиной, которому за тридцать, после того, как совершил убийство. Старый монах наказывает его, обнаружив, что он пытается совершить самоубийство перед статуей Будды. Старый монах приказывает ему выгравировать Праньяпарпамисутру, чтобы обрести душевный покой. Зима: Монах, теперь уже зрелый мужчина, возвращается в заброшенный скит в горах. Женщина, которая прячет свое лицо, приходит туда с ребенком. Она оставляет ребенка и убегает. ...И снова весна: Другой монах-ребенок: цикл четырех времен года. Старый монах живет в ските вместе с монахом-ребенком. Начинается новый цикл времен года, новый цикл жизни со всеми ее радостями и горестями, сконцентрированными в безмятежной атмосфере плывущего по воде скита.