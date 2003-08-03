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Постер фильма Последняя жизнь во Вселенной
6.4
Киноафиша Фильмы Последняя жизнь во Вселенной
6.4

Последняя жизнь во Вселенной

, 2003
Last Life in the Universe
Таиланд, Япония / триллер, драма / 18+
Постер фильма Последняя жизнь во Вселенной
6.4

О фильме

Японец Кендзи хочет покончить жизнь самоубийством. Его жизнь в Бангкоке становится невыносимой, когда он случайно убивает члена японской «Якудзы», который преследовал его брата. В эту же ночь тайская девушка по имени Ной, живущая в городке Паттайя, случайно убивает свою сестру. Все эти события и привели к тому, что жизненные пути героев фильма неожиданно пересеклись.

В ролях

Таданобу Асано
Таданобу Асано
Kenji
Синитта Буньясак
Noi
Лайла Буньясак
Nid
Рики Такеючи
Takashi
Такаси Миике
Такаси Миике
Yakuza
Ютака Мацусигэ
Ютака Мацусигэ
Yukio
Ёдзи Танака
Yakuza
Сакити Сато
Yakuza
Тхити Рхуморн
Jon
Junko Nakazawa
Librarian
Режиссер Пен-Ек Ратанарыанг
Сценарист Прабда Юн, Пен-Ек Ратанарыанг
Композитор Hualampong Riddim, Small Room
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд / Япония
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 3 августа 2003
Дата выхода
30 июня 2004 Россия Интерсинема
30 июня 2004 Беларусь
30 июня 2004 Казахстан
3 августа 2003 Таиланд
30 июня 2004 Украина
MPAA R
Сборы в мире $63 095
Производство Bohemian Films, Cathay Asia Films, Cinemasia
Другие названия
Ruang rak noi nid mahasan, Last Life in the Universe, A Última Vida no Universo, Chikyû de saigo no futari, Leben nach dem Tod in Bangkok, Ostatnie życie we wszechświecie, Ultima viață din univers, Universets sidste dage, Universums sista dagar, Utolsó élet az univerzumban, Vidas truncadas, Τελευταίος έρωτας στον κόσμο, Последният живот във вселената, Последняя жизнь во Вселенной, 地球で最後のふたり, 地球只剩我和你, 宇宙只有我和你, 宇宙的最后生命, 라스트 라이프 라스트 러브

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

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