Японец Кендзи хочет покончить жизнь самоубийством. Его жизнь в Бангкоке становится невыносимой, когда он случайно убивает члена японской «Якудзы», который преследовал его брата. В эту же ночь тайская девушка по имени Ной, живущая в городке Паттайя, случайно убивает свою сестру. Все эти события и привели к тому, что жизненные пути героев фильма неожиданно пересеклись.
|30 июня 2004
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