Сокровище Амазонки, 2003

В попытке заработать денег, чтобы начать собственный бизнес, бесстрашный охотник за головами Бека соглашается вернуть домой ищущего приключений сына его теневого босса, Трэвиса, из непроходимых джунглей Амазонки. Однако там, в пыльном городке Эльдорадо, Бека ждут лишь неприятности, поскольку местный диктатор Корнелиус Хэтчер тоже отчаянно пытается выследить Трэвиса, ведь только он знает точное местоположение бесценного золотого артефакта. Теперь дерзкая барменша Мариана и небольшая армия вооруженных хакеров охотятся за Беком и Трэвисом, одержимые поисками сокровищ. Удастся ли героям выбраться из джунглей живыми?
Солдат удачи получает задание найти и убрать опасного преступника, скрывающегося в джунглях Амазонии. Каково же его удивление, когда он обнаруживает, что беглец – это всего лишь юноша, одержимый идеей поиска богатств страны Эльдорадо. Наемник заражается энтузиазмом парня, и они вдвоем продолжают исследование заброшенной шахты, обещающее сделать их самыми богатыми людьми на свете. Но подобный расклад не устраивает главу местной мафии, который тоже не прочь прибрать сокровища древней цивилизации к рукам.