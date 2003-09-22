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Сокровище Амазонки Сокровище Амазонки
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The Rundown

Сокровище Амазонки, 2003

2003 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В попытке заработать денег, чтобы начать собственный бизнес, бесстрашный охотник за головами Бека соглашается вернуть домой ищущего приключений сына его теневого босса, Трэвиса, из непроходимых джунглей Амазонки. Однако там, в пыльном городке Эльдорадо, Бека ждут лишь неприятности, поскольку местный диктатор Корнелиус Хэтчер тоже отчаянно пытается выследить Трэвиса, ведь только он знает точное местоположение бесценного золотого артефакта. Теперь дерзкая барменша Мариана и небольшая армия вооруженных хакеров охотятся за Беком и Трэвисом, одержимые поисками сокровищ. Удастся ли героям выбраться из джунглей живыми?

  • Дублер-каскадер Дуэйна Джонсона в этом фильме, его двоюродный брат Таноай Рид, номинировался на премию World Stunt Awards и получил награду за лучший трюк.
  • Конлабос, фрукт, который парализовал персонажей Джонсона и Шона Уильяма Скотта, на самом деле является фруктом, который называется черимойя, или заварное яблоко. Этот фрукт не вызывает паралича, и его едят во всем мире из-за его нежного вкуса.
  • Изначально Хэтчер должен был сравнить ситуацию, в которую они попали, с тем, как Винни-Пух застрял в двери дома Кролика, но после того, как студия «Дисней» пригрозила подать на создателей в суд за плагиат, актер придумал речь о зубной фее. 

Солдат удачи получает задание найти и убрать опасного преступника, скрывающегося в джунглях Амазонии. Каково же его удивление, когда он обнаруживает, что беглец – это всего лишь юноша, одержимый идеей поиска богатств страны Эльдорадо. Наемник заражается энтузиазмом парня, и они вдвоем продолжают исследование заброшенной шахты, обещающее сделать их самыми богатыми людьми на свете. Но подобный расклад не устраивает главу местной мафии, который тоже не прочь прибрать сокровища древней цивилизации к рукам.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 8 января 2004
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 22 сентября 2003
Возраст 12+
Режиссер
Питер Берг
Питер Берг
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сокровище Амазонки 2 постера
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Сокровище Амазонки
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Вы, наверное, думаете, что автор рецензий сайта kinoafisha – глубоко неудовлетворенный жизнью человек, исполненный цинизма и злословия, вымещающий свой сарказм на всем, что только ни попадется, даже если последнее чего-нибудь да стоит. Перед вашими глазами встает образ желчного хронического язвенника, одиноко кропающего в нетопленой жалкой каморке пасквили и памфлеты, чтобы потом отослать их по почте и на утро следующего дня созерцать с блаженной улыбкой негодяя растиражированный результат…
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саундтрек фильма Сокровище Амазонки
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