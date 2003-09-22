Сокровище Амазонки, 2003

Наша рецензия

Вы, наверное, думаете, что автор рецензий сайта kinoafisha – глубоко неудовлетворенный жизнью человек, исполненный цинизма и злословия, вымещающий свой сарказм на всем, что только ни попадется, даже если последнее чего-нибудь да стоит. Перед вашими глазами встает образ желчного хронического язвенника, одиноко кропающего в нетопленой жалкой каморке пасквили и памфлеты, чтобы потом отослать их по почте и на утро следующего дня созерцать с блаженной улыбкой негодяя растиражированный результат…