Амбициозный выпускник школы Мэттью Кидман поступает в Джорджтаунский университет, но не может позволить себе обучение. Его жизнь внезапно меняется, когда в соседний дом переезжает девушка по имени Даниэль. Молодые люди знакомятся, когда девушка замечает, как Мэттью подглядывает за ней. Постепенно они все лучше узнают друг друга, и наконец, во время вечеринки, он находит в себе смелость подойти и поцеловать ее. Юноша счастлив, но на следующий день он узнает, что Даниэль – бывшая звезда фильмов для взрослых. Сможет ли герой примириться с ее прошлым?
Старшеклассник Меттью, мечтая о карьере политика, между тем обнаруживает, что у него появилась новая соседка, неотразимая 19-летняя блондинка Дениэль. Цветочно-конфетная стадия пролетает мимолетно, и вот уже ослепленной любовью Меттью уверен, что он нашел женщину всей своей жизни. Каково же было его изумление, когда он вместе со всем городом узнает, что она – бывшая порнозвезда. И чтобы удержать ее, ему теперь придется рискнуть креслом сенатора и пройти испытание, к которому он не был готов.
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