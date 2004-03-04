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Постер фильма Соседка
7.0
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7.0

Соседка

, 2004
The Girl Next Door
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Соседка
7.0

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Амбициозный выпускник школы Мэттью Кидман поступает в Джорджтаунский университет, но не может позволить себе обучение. Его жизнь внезапно меняется, когда в соседний дом переезжает девушка по имени Даниэль. Молодые люди знакомятся, когда девушка замечает, как Мэттью подглядывает за ней. Постепенно они все лучше узнают друг друга, и наконец, во время вечеринки, он находит в себе смелость подойти и поцеловать ее. Юноша счастлив, но на следующий день он узнает, что Даниэль – бывшая звезда фильмов для взрослых. Сможет ли герой примириться с ее прошлым? 

  • Поскольку Эмиль Хирш был еще несовершеннолетним во время съемок, все его обнаженные сцены исполнял дублер. В сцене танца между ними положили подушки. 
  • Во время съемок сцены, где Даниэль заставляет Мэттью раздеться, режиссер Люк Гринфилд хотел, чтобы он сбрил волосы на груди, но Хирш, которому в то время было 17 лет, отказался, потому что «не хотел сбривать свою мужественность».
  • Во время сцены, когда Хирш пытается понять, как курить сигару, он роняет ее не по сценарию, а случайно. Режиссеру это так понравилось, что он оставил этот эпизод. 
  • Портрет, который Даниэль дарит Мэтью в кафе, нарисовала художница Элиша Катберт.
  • Сигары, которые Келли получает от Мэттью, – это винтажные сигары Romeo y Julieta.

Старшеклассник Меттью, мечтая о карьере политика, между тем обнаруживает, что у него появилась новая соседка, неотразимая 19-летняя блондинка Дениэль. Цветочно-конфетная стадия пролетает мимолетно, и вот уже ослепленной любовью Меттью уверен, что он нашел женщину всей своей жизни. Каково же было его изумление, когда он вместе со всем городом узнает, что она – бывшая порнозвезда. И чтобы удержать ее, ему теперь придется рискнуть креслом сенатора и пройти испытание, к которому он не был готов.

В ролях

Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Matthew Kidman
Элиша Катберт
Элиша Катберт
Даниэль
Николас Даунс
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Келли
Санг Хай Ли
Крис Маркетт
Крис Маркетт
Эли
Пол Дано
Пол Дано
Клитц
Аманда Свистен
Дэйн Гарретсон
Джеймс Римар
Джеймс Римар
Хьюго Пош
Тимоти Боттомс
Mr. Kidman
Донна Буллок
Миссис Кидман
Режиссер Люк Гринфилд
Сценарист Стюарт Блумберг, David Wagner, Brent Goldberg
Композитор Пол Хаслингер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 24 сентября 2004
Премьера в мире 4 марта 2004
Дата выхода
29 июля 2004 Россия 16+
26 августа 2004 Австралия
29 июля 2004 Беларусь
27 октября 2004 Бельгия
30 июля 2004 Болгария
24 сентября 2004 Бразилия
16 апреля 2004 Великобритания
16 сентября 2004 Венгрия
18 ноября 2004 Германия
16 июля 2004 Греция
19 августа 2004 Израиль
16 апреля 2004 Ирландия
10 сентября 2004 Исландия
6 августа 2004 Испания
3 декабря 2004 Италия
27 августа 2004 Казахстан
9 апреля 2004 Канада
16 апреля 2004 Мексика
19 апреля 2005 Нидерланды
23 июля 2004 Норвегия
13 августа 2004 Панама
31 декабря 2004 Польша
16 сентября 2004 Португалия
9 апреля 2004 США
31 декабря 2004 Словакия
27 августа 2004 Турция
29 июля 2004 Украина
29 декабря 2004 Франция
16 сентября 2004 Чехия
29 июля 2004 Чили
25 января 2005 Швейцария
27 августа 2004 Эстония
30 июля 2004 ЮАР
8 октября 2004 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ОККО, Амедиатека
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $30 381 722
Производство Regency Enterprises, Daybreak, Epsilon Motion Pictures
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 17 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 марта 2021

Цитаты

Matthew Моральная сила. Так что такое моральная сила? Забавно, я раньше думал, что это всегда говорить правду, делать добрые дела, в общем
[бормоча]
Matthew быть чёртовым скаутом. Но в последнее время я вижу это по-другому. Теперь я думаю, что моральная сила заключается в том, чтобы найти ту единственную вещь, которая действительно важна для тебя. Ту особенную вещь, которая значит больше для тебя, чем что-либо другое на свете. И когда ты её находишь, ты борешься за неё. Ты рискуешь всем, ставишь её на первое место, свою жизнь, всё. И, возможно, те вещи, которые ты делаешь, чтобы помочь ей, не так уж чисты. Знаешь что? Это не имеет значения. Потому что в своём сердце ты знаешь, что игра стоит свеч. Вот о чём моральная сила.

Отзывы о фильме

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Соседка

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