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Постер фильма Охотники за разумом
7.0
Киноафиша Фильмы Охотники за разумом
7.0

Охотники за разумом

, 2003
Mindhunters
США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия / криминал, мистика, боевик, триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Охотники за разумом
7.0

О фильме

Ученики секретной психологической подготовки ФБР выезжают на учения в леса необитаемого острова. В ходе учений отважные воины начинают пропадать. Страшен тот факт – что они одни на острове. Как им противостоять этому невидимому убийце, который знает каждое движение, каждую слабость, каждый страх всех участников этой боевой операции? Часы тикают, время бежит...

В ролях

Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл.
Винс Шерман
Эл Эл Кул Джей
Gabe Jensen
Уилл Кемп
Уилл Кемп
Rafe Perry
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Jake Harris
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Lucas Harper
Кэтрин Моррис
Кэтрин Моррис
Сара Мур
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
J.D. Reston
Кассандра Белл
Jen
Эйон Бэйли
Эйон Бэйли
Bobby Whitman
Патрисия Веласкес
Патрисия Веласкес
Nicole Willis
Режиссер Ренни Харлин
Сценарист Уэйн Крамер, Кевин Бродбин
Композитор Туомас Кантелинен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Нидерланды / Великобритания / Финляндия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 2 апреля 2004
Дата выхода
30 июля 2004 Россия 16+
25 июня 2004 Австрия
30 июля 2004 Азербайджан
26 мая 2005 Багамские Острова
14 июля 2004 Бахрейн
30 июля 2004 Беларусь
21 июля 2004 Бельгия
5 августа 2005 Болгария
24 июня 2004 Великобритания
24 июня 2004 Германия
25 ноября 2004 Гонконг
2 августа 2004 Греция
30 июля 2004 Грузия
26 мая 2005 Доминиканская Республика
25 мая 2005 Египет
6 октября 2005 Израиль
5 января 2005 Индонезия
1 февраля 2005 Иран
19 ноября 2004 Исландия
20 августа 2004 Испания
26 августа 2005 Италия
30 июля 2004 Казахстан
13 мая 2005 Канада
25 ноября 2004 Китай
5 января 2005 Кувейт
5 ноября 2004 Латвия
20 августа 2004 Ливан
5 ноября 2004 Литва
21 июля 2004 Люксембург
24 июня 2005 Мексика
8 июля 2004 Нидерланды
16 июня 2004 ОАЭ
16 декабря 2004 Португалия
26 мая 2005 Пуэрто-Рико
13 мая 2005 США
14 июля 2005 Сингапур
7 мая 2004 Таиланд
4 ноября 2005 Турция
30 июля 2004 Украина
27 октября 2004 Филиппины
4 июня 2004 Финляндия
6 июля 2005 Франция
14 июля 2005 Хорватия
1 февраля 2005 Чехия
23 июня 2005 Чили
30 июля 2004 Шри-Ланка
26 ноября 2004 Эстония
26 августа 2005 Южная Корея
25 февраля 2006 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA R
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $21 148 829
Производство Dimension Films, Intermedia Films, Outlaw Productions (I)
Другие названия
Mindhunters, Caçadores de Mentes, La isla maldita, Mõrvar meie seas, Beyin avcıları, Cazadores de mentes, Cazadores de mentes (Mindhunters), Egy gyilkos agya, Hòn Đảo Tử Thần, Jede Sekunde zählt - Mindhunters, Lovci na misli, Lovci na ubojice, Łowcy umysłów, Maindohantâ, Mind Hunters, Minţi ucigătoare, Nella mente del serial killer, Prāta mednieki, Profession profiler, Proto medžiotojai, Psycho-Traqueurs, To kynigi tou dolofonou, Το κυνήγι του δολοφόνου, Ловци на мисли, Мисливці за розумом, Охотники за разумом, マインドハンター, 八面埋伏, Mindhunters - Jede Sekunde zählt, Myslyvtsi za rozumom, Mindhunters - Nella mente del serial killer, Okhotniki za razumom

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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Обновлено 25 июня 2024

Наша рецензия

Горячий финский парень Ренни Харлин без дела не простаивает и фильмы снимает быстро, легко и непринужденно. На сей раз, кажется, удача улыбнулась ему – «Охотники за разумом» получились жесткими, динамичными, кровавыми, изобретательными и достаточно умными. Базовая идея этого фильма – та же, что и в «Основном инстинкте»: основной инстинкт – это не инстинкт власти и не инстинкт сексуальный, но инстинкт игры. Все начинается игрой – тренировочной вылазкой агентов ФБР в стан предполагаемого маньяка;…

Отзывы о фильме

Weteran Mc 25 июня 2024, 01:11
Остросюжетный триллер с элементами ужасов 2004 года - "Охотники за разумом" повествует о семи будущих агентах ФБР, проходящих решающий тест… Читать дальше…
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Охотники за разумом

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