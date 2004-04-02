Ученики секретной психологической подготовки ФБР выезжают на учения в леса необитаемого острова. В ходе учений отважные воины начинают пропадать. Страшен тот факт – что они одни на острове. Как им противостоять этому невидимому убийце, который знает каждое движение, каждую слабость, каждый страх всех участников этой боевой операции? Часы тикают, время бежит...
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Горячий финский парень Ренни Харлин без дела не простаивает и фильмы снимает быстро, легко и непринужденно. На сей раз, кажется, удача улыбнулась ему – «Охотники за разумом» получились жесткими, динамичными, кровавыми, изобретательными и достаточно умными. Базовая идея этого фильма – та же, что и в «Основном инстинкте»: основной инстинкт – это не инстинкт власти и не инстинкт сексуальный, но инстинкт игры. Все начинается игрой – тренировочной вылазкой агентов ФБР в стан предполагаемого маньяка;…
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