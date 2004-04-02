Страна США / Нидерланды / Великобритания / Финляндия

Продолжительность 1 час 46 минут

Год выпуска 2003

Премьера в мире 2 апреля 2004

Дата выхода 30 июля 2004 Россия 16+ 25 июня 2004 Австрия 30 июля 2004 Азербайджан 26 мая 2005 Багамские Острова 14 июля 2004 Бахрейн 30 июля 2004 Беларусь 21 июля 2004 Бельгия 5 августа 2005 Болгария 24 июня 2004 Великобритания 24 июня 2004 Германия 25 ноября 2004 Гонконг 2 августа 2004 Греция 30 июля 2004 Грузия 26 мая 2005 Доминиканская Республика 25 мая 2005 Египет 6 октября 2005 Израиль 5 января 2005 Индонезия 1 февраля 2005 Иран 19 ноября 2004 Исландия 20 августа 2004 Испания 26 августа 2005 Италия 30 июля 2004 Казахстан 13 мая 2005 Канада 25 ноября 2004 Китай 5 января 2005 Кувейт 5 ноября 2004 Латвия 20 августа 2004 Ливан 5 ноября 2004 Литва 21 июля 2004 Люксембург 24 июня 2005 Мексика 8 июля 2004 Нидерланды 16 июня 2004 ОАЭ 16 декабря 2004 Португалия 26 мая 2005 Пуэрто-Рико 13 мая 2005 США 14 июля 2005 Сингапур 7 мая 2004 Таиланд 4 ноября 2005 Турция 30 июля 2004 Украина 27 октября 2004 Филиппины 4 июня 2004 Финляндия 6 июля 2005 Франция 14 июля 2005 Хорватия 1 февраля 2005 Чехия 23 июня 2005 Чили 30 июля 2004 Шри-Ланка 26 ноября 2004 Эстония 26 августа 2005 Южная Корея 25 февраля 2006 Япония

Где посмотреть фильм ОККО

MPAA R

Бюджет $27 000 000

Сборы в мире $21 148 829

Производство Dimension Films, Intermedia Films, Outlaw Productions (I)