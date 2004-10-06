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Постер фильма Гадюка в кулаке
6.4
Киноафиша Фильмы Гадюка в кулаке
6.4

Гадюка в кулаке

, 2004
Vipere au poing
Франция, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Гадюка в кулаке
6.4

О фильме

«Гадюка в кулаке» - первая часть автобиографической трилогии Эрве Базена – повествует о детстве Жана Резо, лирического героя писателя. В 1922-м, после смерти бабушки по отцовской линии, которая воспитывала маленького мальчика и его брата Фердинанда, к детям возвращаются из Индокитая их родители. Но отношения с матерью, которая сразу получает прозвище «Фолькошь» («Свинодура»), становятся кошмарными. Она плохо кормит своих детей, может без зазрения совести обрить их наголо или воткнуть вилку им в руки...

В ролях

Катрин Фро
Катрин Фро
Paule "Folcoche" Rézeau
Жак Вильре
Jacques Rézeau
Жюль Ситрук
Jean Rézeau
Шери Лунги
Шери Лунги
Miss Chilton
Ханна Тэйлор-Гордон
Fine
Ричард Бреммер
Ричард Бреммер
L'abbé Traquet
Сабин Одепен
Tante Thérèse
William Touil
Ferdinand "Freddie" Rézeau
Войцех Пшоняк
Le père Volitza
Pierre Stévenin
Marcel
Режиссер Филипп де Брока
Сценарист Эрве Базен, Филипп де Брока, Olga Vincent
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 28 апреля 2025
Премьера в мире 6 октября 2004
Дата выхода
6 октября 2004 Россия 16+
6 октября 2004 Бельгия
6 октября 2004 Казахстан
6 октября 2004 Украина
6 октября 2004 Франция
6 октября 2004 Швейцария
Бюджет €7 000 000
Сборы в мире $7 095 755
Производство Angoa-Agicoa, France 3 Cinéma, Iris Group
Другие названия
Vipère au poing, Viper in the Fist, Una víbora en el puño, Viper in der Faust, Viperát markolva, Żmija w garści, Змея в кулаке, 悲憐赤子心

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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