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«Гадюка в кулаке» - первая часть автобиографической трилогии Эрве Базена – повествует о детстве Жана Резо, лирического героя писателя. В 1922-м, после смерти бабушки по отцовской линии, которая воспитывала маленького мальчика и его брата Фердинанда, к детям возвращаются из Индокитая их родители. Но отношения с матерью, которая сразу получает прозвище «Фолькошь» («Свинодура»), становятся кошмарными. Она плохо кормит своих детей, может без зазрения совести обрить их наголо или воткнуть вилку им в руки...
|6 октября 2004
|Россия
|16+
|6 октября 2004
|Бельгия
|6 октября 2004
|Казахстан
|6 октября 2004
|Украина
|6 октября 2004
|Франция
|6 октября 2004
|Швейцария