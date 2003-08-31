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Девушка с жемчужной сережкой
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Girl with a Pearl Earring

Девушка с жемчужной сережкой, 2003

2003 / Великобритания / Люксембург
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Bымышленное исследование мира великого голландского художника Йоханнеса Вермеера и история написания его самого известного и самого загадочного портрета – "Девушка с жемчужной сережкой". Фильм снят по мотивам романа Трэйси Шевалье, ставшего в свое время бестселлером и рассказывает историю 16-летней девушки-голландки по имени Грит, которая устраивается работать горничной в доме известного художника.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 4 ноября 2004
Премьера в мире 31 августа 2003
Режиссер
Питер Веббер
Питер Веббер
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Джуди Парфитт
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка с жемчужной сережкой 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Vaflya 2 апреля 2015, 12:51
фильм спокойный, размеренный, приятный.
"любовная" сцена с мясником действительно не вяжется с предыдущим и последующим. Вполне… Читать дальше…
тина 2 апреля 2015, 12:51
ну неужели непонятно, что Грит боялась, что богач (заказчик картины) ею овладеет и тогда она бы была опрзоренной и никто на ней бы не женился… Читать дальше…
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саундтрек фильма Девушка с жемчужной сережкой
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