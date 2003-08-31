Девушка с жемчужной сережкой, 2003

Bымышленное исследование мира великого голландского художника Йоханнеса Вермеера и история написания его самого известного и самого загадочного портрета – "Девушка с жемчужной сережкой". Фильм снят по мотивам романа Трэйси Шевалье, ставшего в свое время бестселлером и рассказывает историю 16-летней девушки-голландки по имени Грит, которая устраивается работать горничной в доме известного художника.
"любовная" сцена с мясником действительно не вяжется с предыдущим и последующим. Вполне… Читать дальше…