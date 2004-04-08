Убить Билла 2, 2004

Наша рецензия

Вот фильм, в котором убили Билла. А вот Невеста, занявшая достойное место в фильме, в котором убили Билла. А вот Квентин, явно влюбленный в Невесту, занявшую достойное место в фильме, в котором убили Билла. А вот Майкл Мур, награжденный Квентином, явно влюбленным в Невесту, занявшую достойное место в фильме, в котором убили Билла. А вот Джордж Буш, которому не быть президентом уж благодаря Майклу Муру, награжденному Квентином, явно влюбленным в Невесту, занявшую достойное место в фильме, в…