Убить Билла 2, 2004

Черная Мамба продолжает вычеркивать имена из списка тех, кто должен умереть. На очереди брат Билла, Бад, одноглазая наемница Элли и, конечно же, сам Билл. Разгневанная девушка методично идет к своей цели, но даже не догадывается, какой опасный сюрприз приготовил для нее заклятый враг.
После расправы над бывшими коллегами О-Рен Ишии и Вернитой Грин, Невеста продолжает свои поиски справедливости. Двое врагов вычеркнуты из списка смертников, невесте осталось истребить еще двоих: Бада и Элль Драйвер, – и тогда дорога мести приведет ее к главной цели – Биллу...