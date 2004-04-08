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Убить Билла 2 Убить Билла 2
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Kill Bill: Vol. 2

Убить Билла 2, 2004

2004 / США
7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Черная Мамба продолжает вычеркивать имена из списка тех, кто должен умереть. На очереди брат Билла, Бад, одноглазая наемница Элли и, конечно же, сам Билл. Разгневанная девушка методично идет к своей цели, но даже не догадывается, какой опасный сюрприз приготовил для нее заклятый враг.

  • Изначально Квентин Тарантино хотел, чтобы Пэй Мэй говорил на кантонском диалекте, в то время как его голос звучал бы на английском, имитируя плохой дубляж, причем озвучить персонажа Тарантино собирался сам. В конце концов Тарантино отказался от этой идеи, и актер говорит своим голосом.
  • Во время съемок Ума Турман и Дэрил Ханна не ладили друг с другом и старались не встречаться во время пресс-тура. Когда актрисы выиграли награду в номинации «Лучший бой» на церемонии MTV Movie Awards 2005, на вручении присутствовала только Дэрил Ханна. 
  • Роберт Родригес, который был композитором фильма, получил за свою работу один доллар. Позже Квентин Тарантино вернул долг, поработав за тот же гонорар в фильме «Город грехов». 
  • Сцена в публичном доме, где невеста встречается с Эстебаном, была последней, которую снимали. Она была снята в реальном мексиканском борделе, а все женщины из массовки были настоящими проститутками, которые там работали.

После расправы над бывшими коллегами О-Рен Ишии и Вернитой Грин, Невеста продолжает свои поиски справедливости. Двое врагов вычеркнуты из списка смертников, невесте осталось истребить еще двоих: Бада и Элль Драйвер, – и тогда дорога мести приведет ее к главной цели – Биллу...

7.7 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 17 июня 2004
Премьера онлайн 30 июня 2015
Премьера в мире 8 апреля 2004
Возраст 18+
Режиссер
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
В ролях
Ума Турман
Ума Турман
Сонни Чиба
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Убить Билла 2 3 постера
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Вот фильм, в котором убили Билла. А вот Невеста, занявшая достойное место в фильме, в котором убили Билла. А вот Квентин, явно влюбленный в Невесту, занявшую достойное место в фильме, в котором убили Билла. А вот Майкл Мур, награжденный Квентином, явно влюбленным в Невесту, занявшую достойное место в фильме, в котором убили Билла. А вот Джордж Буш, которому не быть президентом уж благодаря Майклу Муру, награжденному Квентином, явно влюбленным в Невесту, занявшую достойное место в фильме, в…
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