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Постер фильма Невесты
7.8
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7.8

Невесты

, 2004
Nyfes
Греция, США, Франция / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Невесты
7.8

О фильме

Турция, 1922 год. Проведя несколько лет в Малой Азии, американский фотограф Норман Харрис должен вернуться домой. А на острове Самотраки швея Ники пакует чемодан, чтобы отправиться в Чикаго. Вместо своей старшей сестры, которая не смогла жить вдали от родины, она должна выйти замуж за портного Протромоса, которого никогда не видела. Норман и Ники плывут на одном корабле, он первым классом, она — третьим, как и еще несколько сотен «выписанных по почте» невест из Греции, Турции, России и Армении. В чемодане у каждой фотография будущего мужа и подвенечное платье. Одних направили в эмиграцию агентства, других — приюты и церковные организации. Целый корабль невест, разноцветный ковчег культур из неблагополучного региона. Между Норманом и Ники возникает любовная связь.

В ролях

Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Norman Harris
Виктория Харалабиду
Niki Douka
Андреа Ферреоль
Андреа Ферреоль
Emine
Эви Саулиду
Haro
Димитри Каталифос
Captain
Эйрини Инглеси
Ms. Kardaki
Эвелина Папулиа
Marion Gibson
Стивен Беркофф
Стивен Беркофф
Karabulat
Апостолис Тоцикас
Nikolas
Elizaveta Kuznetsova
Olga
Режиссер Пантелис Вулгарис
Сценарист Ioanna Karystiani
Композитор Стаматис Спанудакис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Греция / США / Франция
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
14 сентября 2004 Россия 16+
29 сентября 2005 Австралия
22 октября 2004 Греция
14 сентября 2004 Казахстан
23 июня 2006 Литва
1 января 2004 США
14 октября 2005 Турция
14 сентября 2004 Украина
Сборы в мире $5 006 952
Производство Cappa Defina Productions, K.G. Productions, Alco Films
Другие названия
Nyfes, Brides, Gelinler, Les mariées, Menyasszonyok, Miresele, Noivas, Novias, Nuotakos, Panny młode, Νύφες, Булки, Невесты, 新娘

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Расписание показов фестиваля «Современное кино Греции»
8 октября 2016 12:43 Расписание показов фестиваля «Современное кино Греции» С 8 по 12 октября в Москве состоится Международный кинофестиваль «Современное кино Греции», в программу которого вошли картины лучших греческих режиссёров: Тео Ангелопулоса, Костаса

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