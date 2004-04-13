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Постер фильма В шоу только девушки
6.4
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6.4

В шоу только девушки

, 2002
Connie and Carla
США / комедия / 18+
Постер фильма В шоу только девушки
6.4

О фильме

Две подруги из Чикаго – Конни и Карла – нечаянно становятся свидетелями мафиозной разборки и вынуждены бежать из родного города, спасаясь от киллеров. Подруги прибывают в Лос-Анджелес, где для маскировки устраиваются на работу в специфический ресторан. Их работа – петь, прикидываясь мужчинами, изображающими женщин. Работа наложила определенный отпечаток на личности героинь – так, что с последствиями этого тяжело справиться даже появившемуся в жизни одной из подруг потрясающему мужчине.

В ролях

Ниа Вардалос
Ниа Вардалос
Конни
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Carla
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Jeff
Стивен Спинелла
Peaches
Алек Мапа
Алек Мапа
N'Cream
Крис Логан
Brianna
Роберт Кайзер
Paul
Иэн Гомес
Иэн Гомес
Stanley
Ник Сэндоу
Al
Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк
Дэш Майок
Дэш Майок
Mikey
Режиссер Майкл Лембек
Сценарист Ниа Вардалос
Композитор Рэнди Эдельман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 13 апреля 2004
Дата выхода
13 апреля 2004 Россия 12+
5 августа 2004 Австралия PG
13 апреля 2004 Казахстан
16 апреля 2004 США
13 апреля 2004 Украина
1 сентября 2004 Франция
30 июля 2004 Швеция
MPAA PG-13
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $11 341 016
Производство Universal Pictures, Spyglass Entertainment, Birnbaum / Barber Productions
Другие названия
Connie and Carla, Connie & Carla, Connie e Carla, Connie et Carla, Una Loca Identidad, Кони и Карла, Connie and Carla Do L.A., Connie e Carla: As Rainhas da Noite, Connie i Carla, Connie ja Carla, Connie kai Carla, Connie och Carla, Connie si Carla, Connie und Carla, Connie und Carla: Manche mögens warm, Connie y Carla, Koni ir Karla, Nők transzban, Κόνι & Κάρλα, В шоу только девушки, У шоу тільки дівчата, コニー＆カーラ, Koni kai Karla, Connie og Carla

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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