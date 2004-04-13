Две подруги из Чикаго – Конни и Карла – нечаянно становятся свидетелями мафиозной разборки и вынуждены бежать из родного города, спасаясь от киллеров. Подруги прибывают в Лос-Анджелес, где для маскировки устраиваются на работу в специфический ресторан. Их работа – петь, прикидываясь мужчинами, изображающими женщин. Работа наложила определенный отпечаток на личности героинь – так, что с последствиями этого тяжело справиться даже появившемуся в жизни одной из подруг потрясающему мужчине.
|13 апреля 2004
|Россия
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|США
|13 апреля 2004
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