Вышибалы, 2004

Когда финансовое будущее любимого спортивного зала группы товарищей во главе с героем, которого играет Бен Стиллер, оказывается под угрозой закрытия из-за того, что конкуренты в лице национальной спортогранизации решают прибрать его к рукам, они решают принять участие в соревновании по Доджболу, которое должно состоятся в Лас-Вегасе и на спортивной площадке решить, кто будет единолично заправлять спортбизнесом в округе. Если выиграет команда героя Бена Стиллера, то их зал продолжит свое существование, а если выиграет лучшая команда спорторганизации во главе с героем Винса Вона, тогда все будет, понятное дело, принадлежать им.