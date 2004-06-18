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Dodgeball: A True Underdog Story

Вышибалы, 2004

2004 / США / Германия
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Когда финансовое будущее любимого спортивного зала группы товарищей во главе с героем, которого играет Бен Стиллер, оказывается под угрозой закрытия из-за того, что конкуренты в лице национальной спортогранизации решают прибрать его к рукам, они решают принять участие в соревновании по Доджболу, которое должно состоятся в Лас-Вегасе и на спортивной площадке решить, кто будет единолично заправлять спортбизнесом в округе. Если выиграет команда героя Бена Стиллера, то их зал продолжит свое существование, а если выиграет лучшая команда спорторганизации во главе с героем Винса Вона, тогда все будет, понятное дело, принадлежать им.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 30 сентября 2004
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 18 июня 2004
Возраст 12+
Режиссер
Роусон Маршалл Тербер
Роусон Маршалл Тербер
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Винс Вон
Винс Вон
Кристин Тэйлор
Рип Торн
Стивен Рут
Стивен Рут
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вышибалы 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Гость 2 апреля 2015, 12:51
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Анонсирован сиквел «Вышибал» с Винсом Воном Проект находится на ранней стадии разработки, но уже обрел сценариста.
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28 апреля 2023 13:31
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