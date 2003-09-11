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Натали
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Nathalie...

Натали, 2003

2003 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Фильм о женщине, которая однажды обнаруживает, что ее муж ведет параллельную сексуальную жизнь вне семьи. Чтобы узнать больше о том, что происходит с мужем, она нанимает проститутку, которая под именем Натали втирается к мужу в доверие, спит с ним и рассказывает об этом жене. Однако постепенно отношения двух женщин покидают изначальные рамки делового партнерства...
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 12 августа 2004
Премьера в мире 11 сентября 2003
Возраст 18+
Режиссер
Анн Фонтен
Анн Фонтен
В ролях
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Владимир Йорданофф
Жудит Магр
Родольф Поли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Натали 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Натали…» целиком принадлежит к тому классу французских фильмов, в которых продуманная буржуазная материальная фактура сочетается с медленной и скучной психологической тянучкой. Картина заявлена как эротическая драма, но эротика там – почти исключительно в пересказе одной из героинь. Если бы не ее гени(т)альные монологи, «Натали…» совсем бы не выделялась из своей прокатно-весовой категории и вряд ли попала бы на экраны российских топ-кинотеатров. С другой стороны, супружескую пару,…
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