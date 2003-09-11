Натали, 2003

Фильм о женщине, которая однажды обнаруживает, что ее муж ведет параллельную сексуальную жизнь вне семьи. Чтобы узнать больше о том, что происходит с мужем, она нанимает проститутку, которая под именем Натали втирается к мужу в доверие, спит с ним и рассказывает об этом жене. Однако постепенно отношения двух женщин покидают изначальные рамки делового партнерства...
«Натали…» целиком принадлежит к тому классу французских фильмов, в которых продуманная буржуазная материальная фактура сочетается с медленной и скучной психологической тянучкой. Картина заявлена как эротическая драма, но эротика там – почти исключительно в пересказе одной из героинь. Если бы не ее гени(т)альные монологи, «Натали…» совсем бы не выделялась из своей прокатно-весовой категории и вряд ли попала бы на экраны российских топ-кинотеатров.
С другой стороны, супружескую пару,…