Натали, 2003

Наша рецензия

«Натали…» целиком принадлежит к тому классу французских фильмов, в которых продуманная буржуазная материальная фактура сочетается с медленной и скучной психологической тянучкой. Картина заявлена как эротическая драма, но эротика там – почти исключительно в пересказе одной из героинь. Если бы не ее гени(т)альные монологи, «Натали…» совсем бы не выделялась из своей прокатно-весовой категории и вряд ли попала бы на экраны российских топ-кинотеатров. С другой стороны, супружескую пару,…