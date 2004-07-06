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Постер фильма Мой сводный брат Франкенштейн
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Киноафиша Фильмы Мой сводный брат Франкенштейн

Мой сводный брат Франкенштейн

Moy svodnyy brat Frankenshteyn 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Известие о существовании взрослого сына нарушает покой вполне благополучной московской семьи. Однако никто не мог предположить, что вместе с ним в их дом придет война, а целью его жизни станет стремление защитить от нее свою новую семью.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 июля 2004
Дата выхода
21 октября 2004 Россия
21 октября 2004 Беларусь
21 октября 2004 Казахстан
21 октября 2004 Украина
Сборы в мире $60 000
Другие названия
Moy svodnyy brat Frankenshteyn, My Step Brother Frankenstein, Féltestvérem, Frankenstein, Mój kuzyn-monstrum, Мой сводный брат Франкенштейн
Режиссер
Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский
В ролях
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Артем Шалимов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Людмила 2 апреля 2015, 12:51
Очень хороший фильм. Без умствований и изысков, все на поверхности. И страшновато! И даже очень.
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