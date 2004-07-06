Известие о существовании взрослого сына нарушает покой вполне благополучной московской семьи. Однако никто не мог предположить, что вместе с ним в их дом придет война, а целью его жизни станет стремление защитить от нее свою новую семью.
СтранаРоссия
Продолжительность1 час 51 минута
Год выпуска2004
Премьера в мире6 июля 2004
Дата выхода
21 октября 2004
Россия
21 октября 2004
Беларусь
21 октября 2004
Казахстан
21 октября 2004
Украина
Сборы в мире$60 000
Другие названия
Moy svodnyy brat Frankenshteyn, My Step Brother Frankenstein, Féltestvérem, Frankenstein, Mój kuzyn-monstrum, Мой сводный брат Франкенштейн