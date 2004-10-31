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Токио-га
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Tokyo-Ga

Токио-га, 1985

1985 / США / ФРГ
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

«Токио-Га» — это фильм о том, что изменилось, а что осталось от того Токио, в котором с 1903 по 1963 года жил и творил режиссер Ясудзиро Одзу. После отрывка из фильма Одзу, с которого начинается «Токио-Га», Вендерс открывает глаза.

В сомнамбулическом состоянии Вендерс бродит по Токио и снимает все, как во сне. Его занимают технические моменты, которые отличаются от Европы: телевизоры в такси, карты метро, где все линии мигают и переливаются разными цветами… И вдруг в метро его блуждающий взгляд останавливается на мальчике, который в сутолоке и толчее упирается изо всех сил и не хочет никуда идти. Он поджимает ножки и виснет на руке матери, которая тщетно пытается заставить его вести себя прилично.

Именно этот мальчик неожиданно вернул Вендерсу ясность зрения — он напомнил ему, зачем он сюда приехал и о чем хотел снять свой фильм. В этом мальчике Вендерс увидел одного из тех бесчисленных непослушных мальчуганов, которые так часто появлялись в фильмах Одзу. С этого момента Вендерс, по его собственным словам, «доверился городу». И город ответил ему взаимностью и стал показывать свои картины, которые Вендерс благодарно, подробно и неторопливо снимает.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в России 31 октября 2004
Премьера в мире 24 апреля 1985
Возраст 12+
Режиссер
Вим Вендерс
Вим Вендерс
В ролях
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Тисю Рю
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Токио-га 2 постера
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