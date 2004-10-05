В жизни чикагского юриста Джона Кларка все складывается прекрасно: у него есть стабильная работа, прекрасная семья. Однако мужчине отчаянно не хватает свежих впечатлений и эмоций. Однажды в метро герой знакомится с преподавательницей танцев Полиной и неожиданно для самого себя записывается к ней в студию. На первых занятиях Джону кажется, что у него ничего не получится, но мало-помалу он входит во вкус и начинает танцевать все лучше и лучше. Несмотря на то что в его отношениях с Полиной нет ничего предосудительного, герой скрывает свое новое увлечение от жены и дочери. Тем не менее супруга Джона, Беверли, начинает подозревать самое худшее и нанимает частного детектива…
Юрист из Чикаго Джон Кларк уверен, что его жизнь почти идеальна. Он любит свою красавицу-жену, сделал успешную карьеру и вырастил двух замечательных детей. И все же... будни проходят в привычной рутине, повседневные поездки из пригорода в город и обратно изнуряют, члены семьи слишком заняты, чтобы провести время вместе. Иногда Джон задается вопросом, неужели это так и должно быть, пока однажды вечером по дороге домой с работы, он не сходит с поезда и не совершает немыслимый поступок. Не говоря никому ни слова, он втайне начинает посещать уроки танцев. Неожиданно Джон оказывается в совершенно ином мире – мире движения, музыки, дружбы и страсти. По мере того, как этот серьезный человек овладевает искусством танца, его жизнь и отношения в семье меняются.
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