В жизни чикагского юриста Джона Кларка все складывается прекрасно: у него есть стабильная работа, прекрасная семья. Однако мужчине отчаянно не хватает свежих впечатлений и эмоций. Однажды в метро герой знакомится с преподавательницей танцев Полиной и неожиданно для самого себя записывается к ней в студию. На первых занятиях Джону кажется, что у него ничего не получится, но мало-помалу он входит во вкус и начинает танцевать все лучше и лучше. Несмотря на то что в его отношениях с Полиной нет ничего предосудительного, герой скрывает свое новое увлечение от жены и дочери. Тем не менее супруга Джона, Беверли, начинает подозревать самое худшее и нанимает частного детектива…