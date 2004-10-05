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Постер фильма Давайте потанцуем
6.3
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6.3

Давайте потанцуем

, 2004
Shall We Dance?
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Давайте потанцуем
6.3

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В жизни чикагского юриста Джона Кларка все складывается прекрасно: у него есть стабильная работа, прекрасная семья. Однако мужчине отчаянно не хватает свежих впечатлений и эмоций. Однажды в метро герой знакомится с преподавательницей танцев Полиной и неожиданно для самого себя записывается к ней в студию. На первых занятиях Джону кажется, что у него ничего не получится, но мало-помалу он входит во вкус и начинает танцевать все лучше и лучше. Несмотря на то что в его отношениях с Полиной нет ничего предосудительного, герой скрывает свое новое увлечение от жены и дочери. Тем не менее супруга Джона, Беверли, начинает подозревать самое худшее и нанимает частного детектива…

  • Фильм является ремейком одноименной японской картины, вышедшей на экраны в 1996 году. Главную роль исполнил Кодзи Якусе.
  • Изначально планировалось, что режиссером фильма станет Джон Тёртелтауб, а главную мужскую роль исполнит Том Хэнкс. 
  • Съемки фильма должны были проходить в Торонто, но из-за паники, вызванной вирусом атипичной пневмонии в 2003 году, основным местом действия выбрали Виннипег.  
  • В одной из сцен на заднем плане по телевизору идет старый фильм. Это комедийная мелодрама «Театральный фургон» 1953 года.

Юрист из Чикаго Джон Кларк уверен, что его жизнь почти идеальна. Он любит свою красавицу-жену, сделал успешную карьеру и вырастил двух замечательных детей. И все же... будни проходят в привычной рутине, повседневные поездки из пригорода в город и обратно изнуряют, члены семьи слишком заняты, чтобы провести время вместе. Иногда Джон задается вопросом, неужели это так и должно быть, пока однажды вечером по дороге домой с работы, он не сходит с поезда и не совершает немыслимый поступок. Не говоря никому ни слова, он втайне начинает посещать уроки танцев. Неожиданно Джон оказывается в совершенно ином мире – мире движения, музыки, дружбы и страсти. По мере того, как этот серьезный человек овладевает искусством танца, его жизнь и отношения в семье меняются.

В ролях

Ричард Гир
Ричард Гир
John Clark
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Paulina
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Beverly Clark
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Link
Лен Кариу
Лен Кариу
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Диана Сальваторе
Омар Бенсон Миллер
Омар Бенсон Миллер
Vern
Миа
Тамара Хоуп
Jenna Clark
Дэвид Спэрроу
Ник Кэннон
Ник Кэннон
Режиссер Питер Челсом
Сценарист Масаюки Суо, Одри Уэллс
Композитор Джон Альтман, Габриэль Яред
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 5 октября 2004
Дата выхода
11 ноября 2004 Россия Вест 12+
21 октября 2004 Австралия
4 ноября 2004 Австрия
11 ноября 2004 Аргентина
29 декабря 2004 Бахрейн
11 ноября 2004 Беларусь
4 мая 2005 Бельгия
14 января 2005 Болгария
16 ноября 2004 Бразилия
18 февраля 2005 Великобритания
10 февраля 2005 Венгрия
4 ноября 2004 Германия
4 ноября 2004 Гонконг
19 ноября 2004 Греция
29 апреля 2005 Дания
22 декабря 2004 Египет
21 октября 2004 Израиль
18 февраля 2005 Ирландия
22 октября 2004 Исландия
5 ноября 2004 Испания
29 октября 2004 Италия
11 ноября 2004 Казахстан
8 декабря 2004 Кувейт
10 декабря 2004 Латвия
5 ноября 2004 Мексика
3 февраля 2005 Нидерланды
4 февраля 2005 Норвегия
1 декабря 2004 ОАЭ
26 ноября 2004 Панама
11 февраля 2005 Польша
13 января 2005 Португалия
15 октября 2004 США
20 января 2005 Сингапур
14 февраля 2005 Таиланд
21 января 2005 Тайвань
31 декабря 2004 Турция
16 декабря 2004 Украина
25 декабря 2004 Уругвай
2 февраля 2005 Филиппины
28 января 2005 Финляндия
4 мая 2005 Франция
17 марта 2005 Чехия
30 декабря 2004 Чили
5 ноября 2004 Швейцария
14 января 2005 Швеция
11 февраля 2005 Эстония
21 января 2005 ЮАР
12 ноября 2004 Южная Корея
23 апреля 2005 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $170 128 460
Производство Miramax
Другие названия
Shall We Dance?, ¿Bailamos?, Darf ich bitten?, Aşka Davet, Ballem?, Bạn Nhảy, Dança Comigo?, Et si on dansait?, Hölgyválasz, Horevete?, Jeste li za ples?, Kas tantsime?, Let's Dance?, Padejosim?, Pašoksime?, Să dansăm?, Saanko luvan?, Shall We Dance, Shall We Dance? (¿Bailamos?), Shall we dance? La nouvelle vie de Monsieur Clark, Skal vi danse?, Smiem prosiť?, Vamos Dançar?, Zaplesiva, Zatańcz ze mną, Χορεύετε;, Давайте потанцуем, Давайте потанцюємо, Потанцюймо, Ще танцуваме ли?, シャル・ウィ・ダンス?, 來跳舞吧！, Shall we Dance (Bailamos), Bailamos, 谈谈情，跳跳舞

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 16 марта 2021

Цитаты

Beverly Clark Нам нужен свидетель нашей жизни. На планете миллиард человек... Что значит отдельная жизнь? Но в браке ты обещаешь заботиться обо всём. О хорошем, плохом, ужасном, обыденном... обо всём, всегда, каждый день. Ты говоришь: «Твоя жизнь не останется незамеченной, потому что я её замечу. Твоя жизнь не останется без свидетеля, потому что я стану твоим свидетелем».

Отзывы о фильме

Людмила 2 апреля 2015, 12:51
Очень слабенькое кино. По 5-бальной системе - двоечка, по 10-бальной - троечка с натяжкой. Бедный Р.Гир играет вяло, можно сказать с натугой, но… Читать дальше…
KLARISA 2 апреля 2015, 12:51
Люди, будьте милосерднее, хороший фильм, просто его надо смотреть тем кому за 40, чтобы понять тонкость сюжета. Гир просто чудо, таких мужиков днем с огнем не найдешь, прелесть.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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