В провинциальном городке под Белградом открывается настоящий американский супермаркет – иллюминация, шарики, цветные вывески и полное изобилие. Персонал набирают из местных. Так одинокая Ягода становится кассиршей. Она мечтает о своем принце на белом коне, и поэтому не обращает внимания на тех, кто на принца «не тянет». В частности, бабушка, желавшая в конце рабочего дня купить клубничку для тортика приехавшему внучку, не встретила понимания у Ягоды: «Магазин закрыт!». Не прошло и дня, как в супермаркет врывается вооруженный до зубов террорист, берет всех в заложники и минирует территорию. Вскоре выясняется, что захватчик супермаркета – тот самый внучек, которого Ягода лишила тортика. И хотя на принца террорист совсем не похож, одинокая кассирша явно симпатизирует молодому человеку с автоматом в руках…

