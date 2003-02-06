Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Клубничка в супермаркете
5.7 Рейтинг IMDb: 6.4
Клубничка в супермаркете

Клубничка в супермаркете

Jagoda u supermarketu 18+
О фильме

В провинциальном городке под Белградом открывается настоящий американский супермаркет – иллюминация, шарики, цветные вывески и полное изобилие. Персонал набирают из местных. Так одинокая Ягода становится кассиршей. Она мечтает о своем принце на белом коне, и поэтому не обращает внимания на тех, кто на принца «не тянет». В частности, бабушка, желавшая в конце рабочего дня купить клубничку для тортика приехавшему внучку, не встретила понимания у Ягоды: «Магазин закрыт!». Не прошло и дня, как в супермаркет врывается вооруженный до зубов террорист, берет всех в заложники и минирует территорию. Вскоре выясняется, что захватчик супермаркета – тот самый внучек, которого Ягода лишила тортика. И хотя на принца террорист совсем не похож, одинокая кассирша явно симпатизирует молодому человеку с автоматом в руках…
Страна Германия / Италия / Югославия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 6 февраля 2003
Дата выхода
15 октября 2004 Россия
15 октября 2004 Беларусь
7 февраля 2003 Германия
28 мая 2004 Италия
15 октября 2004 Казахстан
6 февраля 2003 США
15 октября 2004 Украина
Сборы в мире $77 586
Производство Fandango, Pegasos Film, Rasta Films
Другие названия
Jagoda u supermarketu, Strawberries in the Supermarket, I Jagoda sto supermarket, Jagoda E o Supermercado, Jagoda i supermarkedet, Jagoda im Supermarkt, Jagoda in the Supermarket, Jagoda w supermarkecie, Jagoda, avagy eper a szupermarketben, Jagoda: Fragole al supermarket, Јагода у супермаркету, Клубничка в супермаркете, Ягода в супермаркета
Режиссер
Душан Милич
В ролях
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
Бранка Катич
Бранка Катич
Срджан Тодорович
Дубравка Мьятович
Горан Радакович
Горан Радакович
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
