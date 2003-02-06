В провинциальном городке под Белградом открывается настоящий американский супермаркет – иллюминация, шарики, цветные вывески и полное изобилие. Персонал набирают из местных. Так одинокая Ягода становится кассиршей.
Она мечтает о своем принце на белом коне, и поэтому не обращает внимания на тех, кто на принца «не тянет». В частности, бабушка, желавшая в конце рабочего дня купить клубничку для тортика приехавшему внучку, не встретила понимания у Ягоды: «Магазин закрыт!». Не прошло и дня, как в супермаркет врывается вооруженный до зубов террорист, берет всех в заложники и минирует территорию.
Вскоре выясняется, что захватчик супермаркета – тот самый внучек, которого Ягода лишила тортика. И хотя на принца террорист совсем не похож, одинокая кассирша явно симпатизирует молодому человеку с автоматом в руках…
СтранаГермания / Италия / Югославия
Продолжительность1 час 23 минуты
Год выпуска2003
Премьера в мире6 февраля 2003
Дата выхода
15 октября 2004
Россия
15 октября 2004
Беларусь
7 февраля 2003
Германия
28 мая 2004
Италия
15 октября 2004
Казахстан
6 февраля 2003
США
15 октября 2004
Украина
Сборы в мире$77 586
ПроизводствоFandango, Pegasos Film, Rasta Films
Другие названия
Jagoda u supermarketu, Strawberries in the Supermarket, I Jagoda sto supermarket, Jagoda E o Supermercado, Jagoda i supermarkedet, Jagoda im Supermarkt, Jagoda in the Supermarket, Jagoda w supermarkecie, Jagoda, avagy eper a szupermarketben, Jagoda: Fragole al supermarket, Јагода у супермаркету, Клубничка в супермаркете, Ягода в супермаркета