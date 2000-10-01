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КиберМир 3D
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КиберМир 3D, 2000

2000 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Очаровательная и многогранная хозяйка Фиг приглашает вас в необычную фантастическую галерею, которая так и называется "Кибермир 3D". Там вас ждут самые невероятные приключения и самые неожиданные встречи. Последние не всегда приятные. Беда грозит со стороны трех зловредных кибер-жучков, которых зовут Вжиг, Мочало и Карачун. Эта троица грозит подточить самые основы существования данной формы жизни, компьютерно-мультипликационной. Фиг смело бросается на борьбу с компьютерными вредителями, чтобы спасти себя и свой кибермир от полного уничтожения.

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в России 11 марта 2004
Премьера в мире 1 октября 2000
Возраст 18+
Прокатчик Киносфера
Режиссер
Браммбаэр
В ролях
Мэтт Фрюэр
Мэтт Фрюэр
Роберт Смит
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма КиберМир 3D 2 постера
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