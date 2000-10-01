КиберМир 3D, 2000

Очаровательная и многогранная хозяйка Фиг приглашает вас в необычную фантастическую галерею, которая так и называется "Кибермир 3D". Там вас ждут самые невероятные приключения и самые неожиданные встречи. Последние не всегда приятные. Беда грозит со стороны трех зловредных кибер-жучков, которых зовут Вжиг, Мочало и Карачун. Эта троица грозит подточить самые основы существования данной формы жизни, компьютерно-мультипликационной. Фиг смело бросается на борьбу с компьютерными вредителями, чтобы спасти себя и свой кибермир от полного уничтожения.