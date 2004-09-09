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Папа

Papa 18+
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О фильме

Все, чем живет этот человек - его талантливый сын. Скрипка в руках мальчика оживает и заставляет людей плакать, и позволяет отцу мечтать об огромных залах, рукоплещущих сыну. Все, что может отец - вести сына к мечте так, как он понимает этот путь - и бережно, и настойчиво, и жестоко. Когда же повзрослевший сын становится лучшим учеником Консерватории, все, чего хотелось бы отцу - посмотреть на своего мальчика в минуты его славы. Но вместо счастья и благодарности он получает от сына пощечину. Сын стыдится отца. И должны пройти годы, чтобы мальчик понял - отец простил его, потому что родительская любовь не знает ни обид, ни смерти... Мимо затерянного за бывшей чертой оседлости городка Тульчина каждый день проносятся поезда. Он до смешного мал, этот захолустный городок. Было бы слишком нелепо отмечать его на больших картах Советской страны, которая неутомимо кует свое большое будущее в кузнице первых пятилеток. Было бы смешно думать, что, живя в этом городишке, можно узнать "с чем кушают счастье". В Тульчине никто так и не думает. То и дело на русско-еврейско-украинском наречии, на котором проще всего говорить жителям городка, раздается призыв: "В Москву! В Москву!". Все в Тульчине только и мечтают уехать в эту столицу всех земель обетованных от скуки и нищеты. И никто не хочет верить повидавшему мир Мейеру Вольфу, что нет земель обетованных на свете. Что Стена Плача - это только старая стена, и что лучше всего человеку не там, где сытно и просторно, а там, где его любят. Быть может, Мейер Вольф думает, что ему поверит кладовщик Абрам Шварц? Напрасно он так думает. Хитрый и, в то же время, до грусти простодушный Шварц верит в другое: в то, что его сын Давид пробьется сквозь эту, сводящую с ума Абрама, непроницаемую стену поездов, вечно спешащих к чужому счастью. Он будет заставлять Давида каждый день много часов водить смычком по скрипке, он будет кулаками вбивать в сына свою ненависть к безнадежной тульчинской тоске, но он увидит Давида на большой сцене. Увидит его добившимся такого успеха, о котором сам Шварц давным-давно перестал мечтать. Став первым среди студентов Московской консерватории, Давид Шварц тоже мечтает стоять на большой сцене. Но при этом он хочет навсегда забыть шум проносящихся мимо Тульчина поездов, который он слушал все свое детство. Он хочет убедить себя, своих друзей и выросшую на соседней улице Таню, что прошлое ушло навсегда. Он начал свою жизнь три года назад, когда сошел с поезда на одном из вокзалов этого нарядного праздничного города - Москвы. И меньше всего в его новой жизни уместен старый Абрам Шварц, который своей жалкой бестолковостью способен погубить едва начинающуюся блестящую карьеру Давида. ...И все же прав оказывается старый Мейер Вольф: все же не бывает на свете земли обетованной, и не приносит счастья успех, если ради него приходится забыть собственное прошлое. И настоящее счастье бывает только рядом с теми, кто тебя любит... В ФИЛЬМЕ ЗВУЧИТ МУЗЫКА: Д.Шостакович. Симфония No 5 (оп. 47) Д.Шостакович. Камерная симфония (оп. 110а) Ф.Крейслер. Маленький венский марш П.Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром (оп. 35) С.Рахманинов. Вокализ

Фильм снят по мотивам одной из самых известных в мире пьес - пьесе Александра Галича "Матросская тишина"... История любви. Предательства. Прощения... 30-е годы. Талантливый юный скрипач приезжает учиться в Москву. Здесь он встречает свою любовь, за несколько счастливых лет к нему приходят успех и слава. Но все это время он должен скрывать свое происхождение. Когда тайное становится явным, ему нужно всего лишь... отказаться от своего отца. Или потерять все.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 9 сентября 2004
Дата выхода
9 сентября 2004 Россия 16+
9 сентября 2004 Беларусь
9 сентября 2004 Казахстан
11 ноября 2004 США
9 сентября 2004 Украина
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $673 844
Производство Компания "Трансмашхолдинг", NTV, ОАО "Российские коммунальные системы"
Другие названия
Papa, Daddy, Father, Ojciec, Папа
Режиссер
Владимир Машков
Владимир Машков
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Егор Бероев
Егор Бероев
Андрей Розендент
Ольга Красько
Ольга Красько
Лида Пахомова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Папа

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Наша рецензия

История фильма «Папа» началась в 1990 году, когда Владимир Машков сыграл Абрама Шварца в спектакле театра «Табакерка» по пьесе Александра Галича «Матросская тишина», когда-то со скандалом изъятой из репертуара «Современника». Через полтора десятка лет Машков перенес пьесу на экран, проделав огромный кинематографический путь от вялого, несмешного и неубедительного комизма «Сироты казанской» – своего дебюта – к высокой драматургии «Папы», одного из лучших российских фильмов последнего времени…
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Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Листья чураются корней. Редко кто в нищей юности не стесняется своих родных или друзей, не мстит им грубостью за то, что они соответствуют… Читать дальше…
Willow 2 апреля 2015, 12:51
Фильм тяжелый, но великолепный. Игра актеров (МАшков!!!), режиссура. Вмешивать сюда антисемитизм - это уровень недалеких и недоделанных. Предлагаю… Читать дальше…
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