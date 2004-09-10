Обитель Зла 2: Апокалипсис, 2004

Наша рецензия

Пока Пол У. С. Андерсон развлекался массовой межпланетной резней в Антарктиде, снимая по собственному сценарию фильм «Чужой против Хищника», некто Александр Уитт тем временем воплощал в жизнь другой его сценарий – о борьбе угнетенных зомби за свои гражданские права. Очередной шедевр снимали, как водится, по мотивам одноименной видеоигры, так что придумывать ничего особенно было и не нужно: знай подноси вовремя патроны – и дело в шляпе. Точнее, в зонтике, который необходим героям еще меньше, чем…