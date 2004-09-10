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Обитель Зла 2: Апокалипсис Обитель Зла 2: Апокалипсис
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Обитель Зла 2: Апокалипсис, 2004

2004 / Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Выбравшись из «Муравейника», Элис попадает на улицы Ракун-Сити, города, принадлежащего могущественной корпорации «Амбрелла». После катастрофы большинство жителей города превратились в зомби. Люди пытаются эвакуироваться, но когда становится ясно, что ситуация вышла из-под контроля, правительство решает закрыть город, обрекая немногочисленных уцелевших на верную смерть. 

  • Костюм Немезиса весил более 25 килограммов. Актер Мэттью Тейлор не мог находиться в нем дольше 15 минут – становилось слишком жарко. 
  • Милла Йовович была разочарована этим фильмом. Она сказала, что студия хотела больше экшена и взрывов и из-за этого пострадала сама история. 
  • Чтобы получше узнать своего персонажа, Джилл Валентайн, Сиенна Гиллори купила игровую приставку PlayStation и прошла игру, на которой основан фильм. 
  • Трейлер к этому фильму был одним из самых просматриваемых в интернете: с ноября 2003 года по май 2004 года его скачали 8,5 миллиона раз.
  • Одед Фер без затруднений сыграл персонажа, хорошо владеющего оружием, поскольку он сам отслужил в израильской армии.
  • По словам режиссера Пола Андерсона, роль Эл Джея должен был сыграть рэпер Снуп Догг. 
  • В финальной схватке можно расслышать слова «Прикончи его» (Finish him). Это цитата из видеоигр серии Mortal Kombat. Пол Андерсон был режиссером экранизации данной игры.

Действие картины разворачивается на улицах печально известного Ракун-сити, города, контролируемого могущественной корпорацией "Амбрелла". После химической катастрофы все жители стали медленно превращаться в зомби, а те немногочисленные граждане, чей разум еще не был до конца изъеден ужасным вирусом, доживали свои последние дни в атмосфере страха и желания скорейшей смерти...

6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 11 ноября 2004
Премьера в мире 10 сентября 2004
Возраст 18+
Режиссер
Александер Уитт
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Эрик Мэбиус
Одед Фер
Одед Фер
Майк Эппс
Майк Эппс
Все актеры и съемочная группа
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Обитель Зла 2: Апокалипсис

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Пока Пол У. С. Андерсон развлекался массовой межпланетной резней в Антарктиде, снимая по собственному сценарию фильм «Чужой против Хищника», некто Александр Уитт тем временем воплощал в жизнь другой его сценарий – о борьбе угнетенных зомби за свои гражданские права. Очередной шедевр снимали, как водится, по мотивам одноименной видеоигры, так что придумывать ничего особенно было и не нужно: знай подноси вовремя патроны – и дело в шляпе. Точнее, в зонтике, который необходим героям еще меньше, чем…
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Евгений 2 апреля 2015, 12:51
В этой части всё как-то слишком накручено.
В некоторых местах перевод кинотеатра вообще не совпадает с первой частью.
Концовка вообще дебильная,… Читать дальше…
Андрей 2 апреля 2015, 12:51
Такой туфты я давненько не смотрел! Господа, ни в коем случае не идите в кино на это барахло, скажу сразу, первая часть мне оч понравилось - это...… Читать дальше…
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