Обитель Зла 2: Апокалипсис, 2004

Выбравшись из «Муравейника», Элис попадает на улицы Ракун-Сити, города, принадлежащего могущественной корпорации «Амбрелла». После катастрофы большинство жителей города превратились в зомби. Люди пытаются эвакуироваться, но когда становится ясно, что ситуация вышла из-под контроля, правительство решает закрыть город, обрекая немногочисленных уцелевших на верную смерть.
Действие картины разворачивается на улицах печально известного Ракун-сити, города, контролируемого могущественной корпорацией "Амбрелла". После химической катастрофы все жители стали медленно превращаться в зомби, а те немногочисленные граждане, чей разум еще не был до конца изъеден ужасным вирусом, доживали свои последние дни в атмосфере страха и желания скорейшей смерти...
В некоторых местах перевод кинотеатра вообще не совпадает с первой частью.
Концовка вообще дебильная,… Читать дальше…