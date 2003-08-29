Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Влюбись в меня, если осмелишься Влюбись в меня, если осмелишься
Киноафиша Фильмы Влюбись в меня, если осмелишься
Love Me If You Dare

Влюбись в меня, если осмелишься, 2003

2003 / Франция / Бельгия
7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Судьба свела их не зря: вдвоем они составили странную, но гармоничную пару. Они родились великими выдумщиками, такими, от которых стонала школа. Их проделки можно было бы осудить и окрестить их закоренелыми хулиганами, если бы эти двое не были просто маленькими детьми. Они придумали игру, такую, которую могли придумать только они, игру "осмелишься – не осмелишься". Они брали друг друга "на слабо". Игра росла вместе с ними, и однажды они стали взрослыми. Все изменилось, но они уже не могли отличить игру от жизни, потому что игра была их жизнью. Никто не хотел уступать. Они делали друг другу больно, они страдали, они теряли годы: Они знали, что любят друг друга, они произносили эти слова, но игра возвращалась, не позволяя им стать просто мужчиной и женщиной...

7.5 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 18 ноября 2004
Премьера в мире 29 августа 2003
Возраст 12+
Режиссер
Ян Самюэль
Ян Самюэль
В ролях
Гийом Кане
Гийом Кане
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Жерар Уоткинс
Летиция Венеция Тарновска
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Вот так подружка
Вот так подружка (2014)
2.7
Больше, чем любовь
Больше, чем любовь (2005)
7.3333335
Постер фильма Влюбись в меня, если осмелишься 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
56 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Расписание кинотеатра Roof Cinema на сентябрь Кинотеатр на крыше Roof Cinema продолжает показывать культовые фильмы. В сентябре зрители смогут посмотреть: 06 сентября в 21:00 фильм «Римские каникулы», по адресу MOD ROOF, наб.
Написать
5 сентября 2016 12:38
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши