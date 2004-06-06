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Постер фильма Кожа саламандры
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Киноафиша Фильмы Кожа саламандры

Кожа саламандры

Kozha salamandry 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вадим Ершов потерял все, что имел в жизни: семью, любимую работу, дом. Дочь после аварии прикована к инвалидной коляске. От всего случившегося в Вадиме накапливается столько негативной энергии, что он обретает мистическую способность убивать словом и взглядом. Крупный аферист Авенир решает воспользоваться злым даром Ершова, обещая помощь в лечении его дочери Ирины. У Авенира Вадим знакомится с необыкновенной женщиной Еленой. Любовь к ней помогает ему вылечить дочь и исцелить собственную душу...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 июня 2004
Дата выхода
6 июня 2004 Россия Панорама Кино 16+
25 ноября 2004 Казахстан
11 ноября 2004 США
25 ноября 2004 Украина
Другие названия
Kozha salamandry, Кожа саламандры
Режиссер
Алексей Рудаков
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Наталья Гудкова
Наталья Гудкова
Маша Оамер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
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