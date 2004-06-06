Вадим Ершов потерял все, что имел в жизни: семью, любимую работу, дом. Дочь после аварии прикована к инвалидной коляске. От всего случившегося в Вадиме накапливается столько негативной энергии, что он обретает мистическую способность убивать словом и взглядом. Крупный аферист Авенир решает воспользоваться злым даром Ершова, обещая помощь в лечении его дочери Ирины. У Авенира Вадим знакомится с необыкновенной женщиной Еленой. Любовь к ней помогает ему вылечить дочь и исцелить собственную душу...
|6 июня 2004
|Россия
|Панорама Кино
|16+
|25 ноября 2004
|Казахстан
|11 ноября 2004
|США
|25 ноября 2004
|Украина