C тех пор, как в жизнь циничного американского сценариста Джека ворвалась молодая француженка Валь, все уже просто не может продолжаться по-старому. У Валь нет ни гроша, но ради своей мечты — стать знаменитой актрисой — она приехала в знаменитый нью-йоркский богемный район Гринвич Виллидж. Здесь она встречается с Джеком. Он в прошлом успешный сценарист, лауреат "Оскара", но теперь вдохновение его оставило. Но с появлением Валь в его жизни все изменяется: Джек влюблен, и очаровательная француженка становится его музой. Он пишет сценарий для нового фильма. Однако Валь уходит жить к подруге, и Джек снова остается один...

Проходит год. Однажды Джек решает посмотреть церемонию награждения премией "Оскар". Вдруг на экране появляется Валь. Она получила приз за роль в картине, поставленной по сценарию Джека. В тот же вечер новая звезда Голливуда стучится к нему в дверь. Но Джека ожидают новые испытания...