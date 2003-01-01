6.1
Хэппи-энд
Хэппи-энд

, 2003
Nowhere to Go But Up
США, Франция, Германия / комедия, мелодрама / 18+
О фильме

C тех пор, как в жизнь циничного американского сценариста Джека ворвалась молодая француженка Валь, все уже просто не может продолжаться по-старому. У Валь нет ни гроша, но ради своей мечты — стать знаменитой актрисой — она приехала в знаменитый нью-йоркский богемный район Гринвич Виллидж. Здесь она встречается с Джеком. Он в прошлом успешный сценарист, лауреат "Оскара", но теперь вдохновение его оставило. Но с появлением Валь в его жизни все изменяется: Джек влюблен, и очаровательная француженка становится его музой. Он пишет сценарий для нового фильма. Однако Валь уходит жить к подруге, и Джек снова остается один...

Проходит год. Однажды Джек решает посмотреть церемонию награждения премией "Оскар". Вдруг на экране появляется Валь. Она получила приз за роль в картине, поставленной по сценарию Джека. В тот же вечер новая звезда Голливуда стучится к нему в дверь. Но Джека ожидают новые испытания...

В ролях

Одри Тоту
Джастин Теру
Дженнифер Тилли
Дженна Ламия
Кэти Кертин
Джим Парсонс
Режиссер Амос Коллек
Сценарист Амос Коллек
Детали фильма

Страна США / Франция / Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 1 января 2003
Дата выхода
3 марта 2004 Россия 12+
24 декабря 2003 Германия 12
3 марта 2004 Казахстан
1 января 2003 США
3 марта 2004 Украина
24 декабря 2003 Франция
Сборы в мире $97 473
Производство F.R.P., Forensic Films, StudioCanal
Другие названия
Happy End, All the Way to the Top, I Want to Be Famous, Laimīgās beigas, Laiminga pabaiga, Nowhere to Go But Up, Quero Ser Famosa, Quiero ser famosa, Tu mi ami, Гепі Енд, Хеппи-энд

Рейтинг фильма

6.1
5.3 IMDb
