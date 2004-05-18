Модильяни, 2004

1919 год. Война закончилась, и ночная жизнь Парижа полна страсти и неконтролируемых желаний. В кафе «Ротонда», штаб-квартире художественной элиты, мы находим столик, которому нет равного в истории: за ним сидят Пикассо, Ривера, Кокто, Сутин, Утрилло и Модильяни.



Это нерассказанная история о жестоком соперничестве между Модильяни и Пикассо. Между двумя людьми, чья зависть друг к другу подпитывается их талантом, их высокомерием, их страстями. Кроме того, это история величайшей трагической любви в истории искусства…