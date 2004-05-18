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Модильяни Модильяни
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Modigliani

Модильяни, 2004

2004 / Франция / Великобритания / Германия / Румыния / Италия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Биографическая драма, посвященная итальянскому художнику Амедео Модильяни. В центре сюжета окажется парижский период жизни и творчества Амедео, показанный через призму его романтических увлечений, конфронтации с Пабло Пикассо и трагического романа с юной студенткой художественной академии Жанной Эбютерн.

  • Энди Гарсиа (Амедео Модильяни) и Лэнс Хенриксен (Фостер Кане) ранее вместе появились в фильме «Дженнифер 8» (1992).
  • Основные съемки картины прошли в Бухаресте в Румынии.
  • В картине можно заметить многочисленные анахронизмы. Так, например, в фильме появляется взрослая Фрида Кало, которой в реальной жизни в 1920 году исполнилось всего 13 лет. Еще одно несоответствие есть в сцене с танцующими на улице Жанной и Амедео: песня Эдит Пиаф La Vie en Rose не была популярна до 1940-х годов, а сама певица родилась в 1915 году и на момент событий фильма была ребенком. Также есть эпизод, в котором судебный пристав объявляет конфискации имущества семьи Модильяни в пользу Итальянской Республики: в тот период Ливорно входил в состав Королевства Италия, а Итальянская Республика была провозглашена только после Второй мировой войны.
  • Предполагаемое реальное соперничество между Амедео Модильяни и Пабло Пикассо так и не было подтверждено историческими источниками.

1919 год. Война закончилась, и ночная жизнь Парижа полна страсти и неконтролируемых желаний. В кафе «Ротонда», штаб-квартире художественной элиты, мы находим столик, которому нет равного в истории: за ним сидят Пикассо, Ривера, Кокто, Сутин, Утрилло и Модильяни.

Это нерассказанная история о жестоком соперничестве между Модильяни и Пикассо. Между двумя людьми, чья зависть друг к другу подпитывается их талантом, их высокомерием, их страстями. Кроме того, это история величайшей трагической любви в истории искусства…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 16 декабря 2004
Премьера в мире 18 мая 2004
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Дэвис
В ролях
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Эльза Зильберштейн
Эльза Зильберштейн
Омид Джалили
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Ева Герцигова
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Модильяни
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