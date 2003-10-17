Сильвия, 2003

Фильм повествует об истории любви и страсти двух знаменитых литераторов XX века - американской поэтессы Сильвии Плат и британского поэта Теда Хьюса. С момента первой встречи они окунулись в бурный роман.

Только вот история их семейной жизни закончилась не так, как можно было бы ожидать. Тонкая, ранимая натура, Сильвия не выдержала испытаний. А, может быть, за ее смертью кроется какая-то тайна? Картина раскрывает перед нами чарующий мир мифов и легенд о легендарной поэтессе, романтике и трагедии одной из самых ошеломляющих любовных историй нашего времени…