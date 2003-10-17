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Сильвия Сильвия
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Sylvia

Сильвия, 2003

2003 / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Фильм повествует об истории любви и страсти двух знаменитых литераторов XX века - американской поэтессы Сильвии Плат и британского поэта Теда Хьюса. С момента первой встречи они окунулись в бурный роман.

Только вот история их семейной жизни закончилась не так, как можно было бы ожидать. Тонкая, ранимая натура, Сильвия не выдержала испытаний. А, может быть, за ее смертью кроется какая-то тайна? Картина раскрывает перед нами чарующий мир мифов и легенд о легендарной поэтессе, романтике и трагедии одной из самых ошеломляющих любовных историй нашего времени…

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 1 января 2004
Премьера в мире 17 октября 2003
Возраст 16+
Режиссер
Кристин Джэффс
В ролях
Дэвид Биркин
Элисон Брюс
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сильвия 3 постера
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