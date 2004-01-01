15-летний Мустафа по прозвищу Шиза живет вместе с матерью и ее любовником Сакурой. Поскольку другого примера перед глазами юноши нет, он во всем пытается походить на отчима, человека с весьма сомнительной репутацией. Мужчина организовывает подпольные бои, в которых победителю достанется автомобиль, а проигравшего ждет смерть. По приказу Сакуры герой вербует новых игроков. Один из них, молодой парень, перед началом боя просит Мустафу передать выигранные деньги его жене. Боец погибает на ринге, и Шиза, чувствуя себя виноватым, отправляется к вдове. Едва познакомившись с красавицей Зинкой, юноша понимает, что влюбился в нее. Теперь он готов сделать все, чтобы вдова не знала бедности после смерти мужа…
Шиза – прозвище 15-летнего пацана. Деньги, власть, женщины – этого в его жизни еще нет. Но уже есть кулачные бои, для которых он поставляет бойцов. Когда на ринге убивают человека, жизнь Шизы круто меняется. Деньги убитого он решает отдать его жене и ребенку. Увидев эту женщину Шиза понимает, что в его сердце пришло настоящее чувство. Теперь он знает, для кого будет зарабатывать, чего бы это не стоило... В боях без правил нет правила "до первой крови"!
|12 августа 2004
|Россия
|16+
|12 августа 2004
|Казахстан
|1 января 2004
|США
|12 августа 2004
|Украина
|4 мая 2005
|Франция