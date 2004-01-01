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Постер фильма Шиzа
4.8
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4.8

Шиzа

, 2004
Shiza
Россия / драма / 18+
Постер фильма Шиzа
4.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

15-летний Мустафа по прозвищу Шиза живет вместе с матерью и ее любовником Сакурой. Поскольку другого примера перед глазами юноши нет, он во всем пытается походить на отчима, человека с весьма сомнительной репутацией. Мужчина организовывает подпольные бои, в которых победителю достанется автомобиль, а проигравшего ждет смерть. По приказу Сакуры герой вербует новых игроков. Один из них, молодой парень, перед началом боя просит Мустафу передать выигранные деньги его жене. Боец погибает на ринге, и Шиза, чувствуя себя виноватым, отправляется к вдове. Едва познакомившись с красавицей Зинкой, юноша понимает, что влюбился в нее. Теперь он готов сделать все, чтобы вдова не знала бедности после смерти мужа…

  • “Шиzа” - режиссерский дебют казахстанской актрисы и сценариста Гульшад Омаровой. 
  • В 2004 году фильм был выдвинут от Казахстана на 77-ю премию “Оскар”.
  • Картина Гульшад Омаровой была представлена на крупных кинофестивалях, в числе которых - Каннский кинофестиваль (программа “Особый взгляд”), Международный кинофестиваль в Копенгагене (приз Элис в номинации “лучшая женщина-режиссер”), Кинофестиваль в Торонто. 
  • В 2008 году исполнитель главной роли Олжас Нусупбаев сыграл в другом фильме Гульшад Омаровой - драме “Баксы” (ударение на последний слог).

Шиза – прозвище 15-летнего пацана. Деньги, власть, женщины – этого в его жизни еще нет. Но уже есть кулачные бои, для которых он поставляет бойцов. Когда на ринге убивают человека, жизнь Шизы круто меняется. Деньги убитого он решает отдать его жене и ребенку. Увидев эту женщину Шиза понимает, что в его сердце пришло настоящее чувство. Теперь он знает, для кого будет зарабатывать, чего бы это не стоило... В боях без правил нет правила "до первой крови"!

В ролях

Олжас Нусуппаев
Mustafa (Shiza)
Ольга Ландина
Zinka
Эдуард Табишев
Sakura
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Doctor
Гульнара Ералиева
Kulyash
Нуртай Канагат
Sandzhik (Zinka's son)
Khorabek Musabayev
Almaz
Bakhytbek Bajmukhanbetov
Dzhaken
Mukhit Izimov
Nurlan
Gajratdzhan Tokhgibakiyev
Uzbek
Режиссер Гука Омарова
Сценарист Сергей Бодров, Гука Омарова
Композитор Зигфрид
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 1 января 2004
Дата выхода
12 августа 2004 Россия 16+
12 августа 2004 Казахстан
1 января 2004 США
12 августа 2004 Украина
4 мая 2005 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $54 357
Производство CTB Film Company, Киностудия «Казахфильм», Les Petites Lumieres
Другие названия
Shiza, Schizo, Fifty-Fifty, Esquizo, Schiza - Fifty/Fifty, Schizol, Shizo, Skiso, Skizó - Egy bolond világ lovagja, The Recruiter, Ο μικρός Σχίζο, Шиzа, Шиза

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 февраля 2024

Отзывы о фильме

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Шиzа

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