15-летний Мустафа по прозвищу Шиза живет вместе с матерью и ее любовником Сакурой. Поскольку другого примера перед глазами юноши нет, он во всем пытается походить на отчима, человека с весьма сомнительной репутацией. Мужчина организовывает подпольные бои, в которых победителю достанется автомобиль, а проигравшего ждет смерть. По приказу Сакуры герой вербует новых игроков. Один из них, молодой парень, перед началом боя просит Мустафу передать выигранные деньги его жене. Боец погибает на ринге, и Шиза, чувствуя себя виноватым, отправляется к вдове. Едва познакомившись с красавицей Зинкой, юноша понимает, что влюбился в нее. Теперь он готов сделать все, чтобы вдова не знала бедности после смерти мужа…