Все смешалось в общежитии университета Билинглсей! До Рождества – три дня, студенты охвачены предпраздничной лихорадкой. Они безумствуют на вечеринках, предаются бурному веселью и падают жертвами стрел шаловливого Купидона. Кипят страсти, бушуют гормоны, играет кровь! А между тем неминуемо надвигаются экзамены, строгие профессора не дадут спуску прогульщикам и лентяям. Но Макмартин Холл и думать забыл о книгах, он твердо решил, что его умник-братец должен непременно расстаться с невинностью до наступления Нового года. Для реализации коварного замысла он оплатил услуги профессионалки экстра-класса, знойной красотки Доминик. Она проникает в общежитие, но идеальный план неожиданно дает сбой. В это время в университет по программе обмена студентами прибывает очаровательная француженка, почти не говорящая по-английски. Ее имя тоже Доминик. Здесь и начинается настоящее веселье, суматоха и неразбериха в студенческом общежитии!

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