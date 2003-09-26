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Постер фильма Переполох в общаге
4.8
Киноафиша Фильмы Переполох в общаге
4.8

Переполох в общаге

, 2003
National Lampoon Presents Dorm Daze
США / комедия / 18+
Постер фильма Переполох в общаге
4.8

О фильме

Все смешалось в общежитии университета Билинглсей! До Рождества – три дня, студенты охвачены предпраздничной лихорадкой. Они безумствуют на вечеринках, предаются бурному веселью и падают жертвами стрел шаловливого Купидона. Кипят страсти, бушуют гормоны, играет кровь! А между тем неминуемо надвигаются экзамены, строгие профессора не дадут спуску прогульщикам и лентяям. Но Макмартин Холл и думать забыл о книгах, он твердо решил, что его умник-братец должен непременно расстаться с невинностью до наступления Нового года. Для реализации коварного замысла он оплатил услуги профессионалки экстра-класса, знойной красотки Доминик. Она проникает в общежитие, но идеальный план неожиданно дает сбой. В это время в университет по программе обмена студентами прибывает очаровательная француженка, почти не говорящая по-английски. Ее имя тоже Доминик. Здесь и начинается настоящее веселье, суматоха и неразбериха в студенческом общежитии!

В ролях

Татьяна Али
Claire
Боти Блисс
Dominique the Hooker
Джеймс ДеБелло
Джеймс ДеБелло
Cliff Richards
Мари Дельфино
Gerri Farber
Тони Денман
Newmar
Даниэлла Фишел
Marla
Эдвин Ходж
Эдвин Ходж
Дженнифер Лайонс
Крис Оуэн
Крис Оуэн
Кэмерон Ричардсон
Кэмерон Ричардсон
Патрик Ренна
Рэнди Спеллинг
Режиссер Дэвид Хилленбранд, Скотт Хилленбранд
Сценарист Джош Миллер, Патрик Кэйси
Композитор Дэвид Хилленбранд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 26 сентября 2003
Дата выхода
19 августа 2004 Россия
19 августа 2004 Беларусь
27 октября 2006 Германия
22 октября 2007 Испания
19 августа 2004 Казахстан
26 сентября 2003 США
19 августа 2004 Украина
15 марта 2008 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $436 365
Производство National Lampoon
Другие названия
Dorm Daze, Calentura de locura, Drôle de campus, National Lampoon Presents Dorm Daze, Agyatlan ágyasok, College Animals, College Animals - Wilder geht's (n)immer!, Dorm Day Crazy, Dorm Daze - Huumaa kampuksella, Dorm Daze - Un college di svitati, Escuela de novatos, National Lampoon esittää Dorm Daze - Huumaa kampuksella, National Lampoon presenterar Dorm Daze, National Lampoon's Dorm Daze, Nhầm Lẫn, Nota 10 em Confusão, Szalony akademik, Un college di svitati, Οι πρωτοετείς, Переполох в общаге, Переполох у гуртожитку, Тој луд колеџ, 못말리는 섹스 아카데미, Переполох общаге, Blázinec na koleji, A College Sex Comedy

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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