Хелен живет в Лондоне с отцом и детьми. Ее муж Джон работает в гуманитарной миссии в Восточной Европе. Он уехал туда много месяцев назад. Хелен с тревогой ждет его возвращения домой. Однажды утром, отвозя детей в школу, она погибает в автокатастрофе. Она оказывается в чистилище – пойманная в ловушку между жизнью и смертью. За много миль от Лондона, в истерзанной войной Восточной Европе, Джон не знает, что его жена умерла. Но Хелен и сама не осознает, что умерла... Так начинается четырехдневная одиссея: дедушка и дети должны свыкнуться со смертью Хелен; Джон должен пересечь истерзанную войной страну, пытаясь вернуться домой; а Хелен должна беспомощно взирать на собственную жизнь, которая проходит перед ее глазами, пока, наконец, не примирится с Джоном и тогда получит освобождение. Продолжительность: 86 мин