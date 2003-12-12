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Постер фильма Поцелуй жизни
5.0
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5.0

Поцелуй жизни

, 2003
Kiss of Life
Великобритания, Франция / драма / 18+
Постер фильма Поцелуй жизни
5.0

О фильме

Хелен живет в Лондоне с отцом и детьми. Ее муж Джон работает в гуманитарной миссии в Восточной Европе. Он уехал туда много месяцев назад. Хелен с тревогой ждет его возвращения домой. Однажды утром, отвозя детей в школу, она погибает в автокатастрофе. Она оказывается в чистилище – пойманная в ловушку между жизнью и смертью. За много миль от Лондона, в истерзанной войной Восточной Европе, Джон не знает, что его жена умерла. Но Хелен и сама не осознает, что умерла... Так начинается четырехдневная одиссея: дедушка и дети должны свыкнуться со смертью Хелен; Джон должен пересечь истерзанную войной страну, пытаясь вернуться домой; а Хелен должна беспомощно взирать на собственную жизнь, которая проходит перед ее глазами, пока, наконец, не примирится с Джоном и тогда получит освобождение. Продолжительность: 86 мин

В ролях

Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Helen
Питер Муллан
Питер Муллан
John
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Pap
Милли Файндлэй
Kate
Джеймс И. Мартин
Telly
Джемма Джонс
Джемма Джонс
Sonia
Иван Биюк
Old Man
Соннелл Дадрал
Rajiv
Натали Дью
Nicky
Elizabeth Powell
Little Kate
Режиссер Эмили Янг
Сценарист Эмили Янг
Композитор Мюррей Голд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Франция
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 12 декабря 2003
Дата выхода
1 апреля 2004 Россия Интерсинема 12+
1 апреля 2004 Казахстан
12 декабря 2003 США
1 апреля 2004 Украина
7 января 2004 Франция
Бюджет 2 000 000 GBP
Производство Alliance Communications Corporation, Autonomous, BBC Film
Другие названия
Kiss of Life, Az élet csókja, Helen of Peckham, Pocałunek życia, To fili tis zois, キス・オブ・ライフ

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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