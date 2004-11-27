Годзилла: Последняя война, 2004

21-й век стал последним в жизни многих крупнейших городов мира. Добрый десяток всяческих гигантских монстров на куски разнес Париж и Сидней, Нью-Йорк и Шанхай.Организация Объединенных Наций срочно собирается для обсуждения главного вопроса: как уцелеть в этой жуткой схватке с чудовищами...

И тут совершенно неожиданно к Земле приближается огромный летающий объект, представители которого сообщают, что нашей планете осталось существовать вполне определенный и очень короткий срок.Потому что из глубин космоса к Земле летит комета, после столкновения с которой наступит натуральный конец света...

А между тем во льдах Антарктиды спит мирным сном Годзилла...