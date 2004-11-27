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Годзилла: Последняя война Годзилла: Последняя война
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Gojira: Fainaru uôzu

Годзилла: Последняя война, 2004

2004 / США / Япония / Австралия / Китай
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

21-й век стал последним в жизни многих крупнейших городов мира. Добрый десяток всяческих гигантских монстров на куски разнес Париж и Сидней, Нью-Йорк и Шанхай.Организация Объединенных Наций срочно собирается для обсуждения главного вопроса: как уцелеть в этой жуткой схватке с чудовищами...

И тут совершенно неожиданно к Земле приближается огромный летающий объект, представители которого сообщают, что нашей планете осталось существовать вполне определенный и очень короткий срок.Потому что из глубин космоса к Земле летит комета, после столкновения с которой наступит натуральный конец света...

А между тем во льдах Антарктиды спит мирным сном Годзилла...

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 27 ноября 2004
Премьера в мире 27 ноября 2004
Возраст 12+
Режиссер
Рюхэй Китамура
Рюхэй Китамура
В ролях
Масахиро Мацуока
Рэи Кикукава
Казуки Китамура
Дон Фрай
Акира Такарада
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Годзилла: Последняя война 2 постера
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