Капитан Пьер Ниман – полицейский. Чертовски хороший полицейский. Один из лучших. Его работа требуется в особенных случаях. Он умный и храбрый, за словом в карман не полезет. Он любит работать один, но зачастую ему требуется напарник, а то и два. Он ненавидит собак, но имеет свою собственную – йоркширский терьер. Ему доставляет радость воздать по заслугам бандитам и убийцам, тем более, что они верят в свою безнаказанность пока не перейдут дорогу Пьеру Ниману. Ниман расследует дело о человеке, замурованном в стену с загадочными знаками. В это время Реда, молодой капитан полиции, находит у дверей церкви полумертвого двойника Иисуса Христа. Реда полагает, что эта история как-то связана с расследованием Нимана, учеником которого он был в полицейской школе. В округе продолжаются убийства: таинственные монахи, обладающие сверхестественной силой, убивают случайных встречных и исчезают бесследно. При помощи Мари, специалистки по истории религий, Ниман и Реда пытаются найти ответы на все вопросы.
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