Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
6.4
Киноафиша Фильмы Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
6.4

Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса

, 2004
Rivieres pourpres II - Les anges de l'apocalypse, Les
Франция / триллер / 18+
Постер фильма Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса
6.4

О фильме

Время не ждет! Через два часа свершится суд!

Капитан Пьер Ниман – полицейский. Чертовски хороший полицейский. Один из лучших. Его работа требуется в особенных случаях. Он умный и храбрый, за словом в карман не полезет. Он любит работать один, но зачастую ему требуется напарник, а то и два. Он ненавидит собак, но имеет свою собственную – йоркширский терьер. Ему доставляет радость воздать по заслугам бандитам и убийцам, тем более, что они верят в свою безнаказанность пока не перейдут дорогу Пьеру Ниману. Ниман расследует дело о человеке, замурованном в стену с загадочными знаками. В это время Реда, молодой капитан полиции, находит у дверей церкви полумертвого двойника Иисуса Христа. Реда полагает, что эта история как-то связана с расследованием Нимана, учеником которого он был в полицейской школе. В округе продолжаются убийства: таинственные монахи, обладающие сверхестественной силой, убивают случайных встречных и исчезают бесследно. При помощи Мари, специалистки по истории религий, Ниман и Реда пытаются найти ответы на все вопросы.

В ролях

Жан Рено
Жан Рено
Pierre Niemans
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Reda
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Heinrich von Garten
Джонни Халлидей
Джонни Халлидей
L'ermite borgne
Габриель Лазюр
La femme de Philippe
Камилль Натта
Marie
Огустен Легран
Jésus
Серж Рябукин
Le père Vincent
Андре Пенверн
Le père Dominique
Франсис Рено
Flic Reda #1
Режиссер Оливье Даан
Сценарист Люк Бессон, Жан-Кристоф Гранже
Композитор Frankii Elliott, Колин Таунс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 18 февраля 2004
Премьера в мире 18 февраля 2004
Дата выхода
14 апреля 2004 Россия
14 апреля 2004 Беларусь
18 февраля 2004 Бельгия 16
23 ноября 2004 Бразилия
14 октября 2004 Венгрия
8 апреля 2004 Германия
9 декабря 2004 Греция
26 марта 2004 Италия
14 апреля 2004 Казахстан
12 июля 2004 Литва
17 июня 2004 Нидерланды
8 октября 2004 Польша
18 февраля 2004 США
23 сентября 2004 Словакия 15
14 апреля 2004 Украина
18 февраля 2004 Франция
21 октября 2004 Чехия

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
MPAA R
Бюджет €30 000 000
Сборы в мире $40 152 148
Производство Studio Légende, EuropaCorp, TF1 Films Production
Другие названия
Les rivières pourpres II - Les anges de l'apocalypse, Crimson Rivers 2: Angels of the Apocalypse, Crimson Rivers II: Angels of the Apocalypse, De blodrøde floder 2, Die purpurnen Flüsse 2 - Die Engel der Apokalypse, Bíbor folyók 2 - Az apokalipszis angyalai, Crimson Rivers 2: The Angels of the Apocalypse, Crimson Rivers: Angels of the Apocalypse, De blodröda floderna II, De røde elvene 2, Dòng Sông Máu 2, Grimizne rijeke 2, I fiumi di porpora 2 - Gli angeli dell'apocalisse, Kıyamet melekleri, Kraujo upes 2: apokalipses angelai, Les Anges de l'apocalypse, Les Rivières pourpres 2 : Les Anges de l'apocalypse, Los ríos de color púrpura 2: Los ángeles del apocalipsis, Os Anjos do Apocalipse, Porfyra potamia 2: Oi angeloi tis Apokalypsis, Purppuravirrat 2 - Ilmestyskirjan enkelit, Purpurjõed II: maailmalõpu inglid, Purpurne reke 2: Anđeli apokalipse, Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy, Purpurové rieky 2: Anjeli apokalypsy, Purpurowe rzeki II: Aniołowie Apokalipsy, Râuri de purpură 2: Îngerii apocalipsei, Ríos de color púrpura 2, Ríos de color purpura 2: Los Ángeles del apocalipsis, Rios Vermelhos 2: Anjos do Apocalipse, Roodhaye Khoonin 2: Fereshtegane Akharozzaman, RP2 - Les Anges de l'apocalypse, Πορφυρά ποτάμια 2: Οι άγγελοι της αποκάλυψης, Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса, Багряні ріки 2: Янголи апокаліпсу, Пурпурните реки 2: Ангели на апокалипсиса, クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち, 赤色追緝令：末日審判, Crimson Rivers 2, Les Rivières pourpres 2 - Les Anges de l'apocalypse, Les Rivières Pourpres 2: Les Anges de l'Apocalypse, Bíbor folyók 2.: Az apokalipszis angyalai, Les rivières pourpres II, Les Rivières Pourpres II: Les Anges de l'Apocalypse, 暗流2

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Наша рецензия

Однажды (в рецензии на «Мишеля Вальяна: Жажду скорости») мне уже доводилось говорить, что Люк Бессон – едва ли не главный двигатель французского кино и уж по крайней мере в половине его бочек если не затычка, так открывашка. Вот и теперь, посмотрев сделанную Матьё Кассовицем экранизацию «Багровых рек» Жана-Кристофа Гранже, Бессон так возбудился (или, если угодно, вдохновился), что быстренько испек сценарий второй части, которую назвал «Ангелы Апокалипсиса». Не в обиду мэтру, но этот сценарий…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса - смотреть в онлайн-кинотеатре

Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса

Похожие фильмы онлайн

Багровые реки
 
22 пули. Бессмертный
 
Империя волков
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Багровые реки 2: Ангелы Апокалипсиса

Багровые реки
Багровые реки триллер, криминал, детектив
2000, Франция
6.0
Отпетые мошенники
Отпетые мошенники комедия, триллер
2008, Франция
6.0
22 пули. Бессмертный
22 пули. Бессмертный криминал
2010, Франция
7.0
Империя волков
Империя волков триллер, драма, боевик
2005, Франция
6.0
Невезучие
Невезучие комедия
2003, Франция
7.0
Братство волка
Братство волка мистика, приключения
2001, Франция
7.0
Васаби
Васаби приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
7.0
Видок
Видок боевик, триллер, криминал
2001, Франция
6.0
Дансер
Дансер драма
2000, Франция
6.0
Такси 2
Такси 2 комедия, боевик
2000, Франция
6.0
Такси
Такси криминал, боевик, комедия
1998, Франция
7.0
Пришельцы 2: Коридоры времени
Пришельцы 2: Коридоры времени приключения, комедия, фэнтези
1998, Франция
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
Нужно ли закрывать крышку в дачном туалете или стоит проветривать: запомните раз и навсегда и подругам расскажите
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше