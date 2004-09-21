Пережить Рождество, 2004

Дрю Лэтам — преуспевающий бизнесмен, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: шикарный дом, дорогая машина, огромный счет в банке и многообещающие перспективы. Грядущее Рождество Дрю планирует провести на Фиджи в компании своей девушки Мисси. Но его планы идут прахом, когда выясняется, что возлюбленная, как и все вокруг, считает Рождество сугубо семейным праздником. Устав от эгоизма и непонимания, Мисси бросает Дрю. Парень пытается найти себе новую компанию, но ужасом осознает, что он никому не нужен.
По совету психолога, Дрю пишет на бумажке все свои обиды и едет к дому, в котором вырос, чтобы сжечь листок, отпустить прошлое и начать жизнь заново. В процессе терапии Дрю знакомится с неблагополучной семьей Валко, живущей в его старом доме.
Попав внутрь дома, Дрю осознает, что провел там лучшие годы своей жизни. Он просит Валко позволить ему встретить Рождество вместе с ними, но договориться удается, лишь заключив официальный контракт и выписав чек на 250 тысяч долларов. Дрю предвкушает светлый семейный праздник, даже не подозревая, как принято встречать Рождество в семье Валко.
Фильм снимался без готового сценария. В результате было много задержек и споров о том, что и как снимать. Джеймс Гандольфини в одном из интервью признался, что большая часть фильма была импровизацией.
Первоначальная дата выхода фильма (на Рождество 2003 года) была перенесена на десять месяцев, чтобы не конкурировать в прокате с другим фильмом Бена Аффлека, «Час расплаты». Вот почему в спальне Брайана у двери висит календарь на 2003 год.
Джеймс Гандольфини был всего на десять лет старше Кристины Эпплгейт, сыгравшей в этом фильме его дочь.
Джону Фавро предлагали стать режиссером фильма, но он предпочел поработать над фильмом “Эльф”.
Джон Уайт, который был дублером Бена Аффлека, написал разгромное описание того, как проходили съемки этого фильма в своей книге «Мечты, которые умирают: Злоключения в Голливуде».
Фильм был выпущен на DVD всего через через девять недель после того, как вышел в кинотеатрах.
Несмотря на то, что действие фильма происходит в Чикаго, из-за слишком холодной погоды съемки пришлось перенести из Арлингтон-Хайтс (пригород Чикаго) в Калифорнию.
Один из двух фильмов, в которых Бен Аффлек снялся в 2004 году. Второй — фильм Кевина Смита «Девушка из Джерси» с Лив Тайлер и бывшей девушкой Аффлека Дженнифер Лопес в главных ролях.
Один из фильмов, относящихся к самому неудачному периоду в творчестве Бена Аффлека. Черная полоса началась после успеха “Сорвиголовы” в 2004 году и закончилась лишь в 2007-м с выходом фильма “Прощай, детка, прощай”, который стал режиссерским дебютом Аффлека. К фильмам этого периода относятся картины “Джильи” (после выхода которого Аффлек расстался с Дженнифер Лопес), “Час расплаты” (за который Аффлек получил гонорар в 15 миллионов долларов), “Пережить Рождество” и “Девушка из Джерси”.
Один из двух рождественских фильмов, выпущенных в конце 2004 года. Вторым был “Рождество с неудачниками”, который также получил плохие отзывы, но стал хитом проката.
Один из двух фильмов, которые студия “Dreamworks” пытались отменить, отложив их премьеру на продолжительное время. Вторым таким фильмом была комедия Бена Стиллера и Джека Блэка «Черная зависть». В конце концов студия смягчила свою позицию и оба фильма вышли на больших экранах.
Авторство финального сценария фильма приписывается четырем людям: Гарри Элфонту и Деборе Каплан, написавшим в соавторстве фильм “Не могу дождаться”, а также Джеффри Вентамилья и Джошуа Стернину, сценаристам “Симпсонов”. Последних пригласили потому, что происходящее в фильме напоминало эпизод этого мультсериала.
Успешный рекламщик в канун новогодних праздников неожиданно оказывается наедине с собой. Он решает отправиться в свой родной дом, где сейчас живут чужие люди, чтобы попросить их организовать на рождество тёплый семейный праздничек – всего лишь за 250 тысяч долларов. Конечно, они ему устроят!