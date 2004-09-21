Пережить Рождество, 2004

Фильм снимался без готового сценария. В результате было много задержек и споров о том, что и как снимать. Джеймс Гандольфини в одном из интервью признался, что большая часть фильма была импровизацией.

Первоначальная дата выхода фильма (на Рождество 2003 года) была перенесена на десять месяцев, чтобы не конкурировать в прокате с другим фильмом Бена Аффлека, «Час расплаты». Вот почему в спальне Брайана у двери висит календарь на 2003 год.

Джеймс Гандольфини был всего на десять лет старше Кристины Эпплгейт, сыгравшей в этом фильме его дочь.

Джону Фавро предлагали стать режиссером фильма, но он предпочел поработать над фильмом “Эльф”.

Джон Уайт, который был дублером Бена Аффлека, написал разгромное описание того, как проходили съемки этого фильма в своей книге «Мечты, которые умирают: Злоключения в Голливуде».

Фильм был выпущен на DVD всего через через девять недель после того, как вышел в кинотеатрах.

Несмотря на то, что действие фильма происходит в Чикаго, из-за слишком холодной погоды съемки пришлось перенести из Арлингтон-Хайтс (пригород Чикаго) в Калифорнию.

Один из двух фильмов, в которых Бен Аффлек снялся в 2004 году. Второй — фильм Кевина Смита «Девушка из Джерси» с Лив Тайлер и бывшей девушкой Аффлека Дженнифер Лопес в главных ролях.

Один из фильмов, относящихся к самому неудачному периоду в творчестве Бена Аффлека. Черная полоса началась после успеха “Сорвиголовы” в 2004 году и закончилась лишь в 2007-м с выходом фильма “Прощай, детка, прощай”, который стал режиссерским дебютом Аффлека. К фильмам этого периода относятся картины “Джильи” (после выхода которого Аффлек расстался с Дженнифер Лопес), “Час расплаты” (за который Аффлек получил гонорар в 15 миллионов долларов), “Пережить Рождество” и “Девушка из Джерси”.

Один из двух рождественских фильмов, выпущенных в конце 2004 года. Вторым был “Рождество с неудачниками”, который также получил плохие отзывы, но стал хитом проката.

Один из двух фильмов, которые студия “Dreamworks” пытались отменить, отложив их премьеру на продолжительное время. Вторым таким фильмом была комедия Бена Стиллера и Джека Блэка «Черная зависть». В конце концов студия смягчила свою позицию и оба фильма вышли на больших экранах.

Авторство финального сценария фильма приписывается четырем людям: Гарри Элфонту и Деборе Каплан, написавшим в соавторстве фильм “Не могу дождаться”, а также Джеффри Вентамилья и Джошуа Стернину, сценаристам “Симпсонов”. Последних пригласили потому, что происходящее в фильме напоминало эпизод этого мультсериала.