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Постер фильма Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
4.9
Киноафиша Фильмы Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
4.9

Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей

, 2004
Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid
США / ужасы, приключения, драма, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
4.9

О фильме

Научная экспедиция, спонсируемая фармацевтической компанией, отправляется на остров Борнео на поиски загадочной Черной орхидеи. По преданиям, этот цветок обладает невероятными качествами: он продлевает жизнь и возвращает молодость. Слухи оказываются правдой: цветок существует, придает силы и продлевает жизнь обитателям джунглей... в том числе и анакондам. Эти исчадия ада стали невероятно быстрыми, дьявольски изощренными и достигли невероятных размеров. Теперь попавшим врасплох путешественникам предстоит найти выход из лабиринта тропических лесов и избежать встреч с их гигантским обитателями...

В ролях

Николас Хоуп
Николас Хоуп
Christian Van Dyke
Питер Кертин
Юджин Берд
Кол Беррис
Моррис Честнат
Моррис Честнат
Гордон Митчелл
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес
Dr. Ben Douglas
Джессика Джонсон
Мэттью Марсден
Dr. Jack Byron
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Билл Джонсон
Салли Ричардсон-Уитфилд
Салли Ричардсон-Уитфилд
Гейл Стерн
КаДи Стриклэнд
Сэм Роджерс
Карл Юн
Tran
Энди Андерсон
John Livingston
Режиссер Дуайт Х. Литтл
Сценарист Дэниэл Зелман, Ганс Бауэр, Джим Кэш, Джек Эппс мл., John Claflin
Композитор Nerida Tyson-Chew
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 30 апреля 2012
Премьера в мире 25 августа 2004
Дата выхода
28 октября 2004 Россия 12+
7 октября 2004 Австралия
10 декабря 2004 Австрия
14 октября 2004 Аргентина
8 сентября 2004 Бахрейн
28 октября 2004 Беларусь
1 декабря 2004 Бельгия
29 октября 2004 Болгария
4 ноября 2004 Боливия
17 сентября 2004 Бразилия
12 ноября 2004 Великобритания
11 ноября 2004 Венгрия
8 октября 2004 Венесуэла
8 декабря 2004 Германия
26 августа 2004 Гонконг
26 ноября 2004 Греция
5 ноября 2004 Дания
22 сентября 2004 Египет
28 октября 2004 Израиль
27 августа 2004 Индия
27 августа 2004 Индонезия
15 сентября 2004 Иордания
12 ноября 2004 Ирландия
15 октября 2004 Исландия
26 ноября 2004 Испания
28 января 2005 Италия
5 ноября 2004 Казахстан
15 сентября 2004 Катар
15 октября 2004 Кения
4 февраля 2005 Китай
1 октября 2004 Колумбия
15 сентября 2004 Кувейт
1 октября 2004 Латвия
7 октября 2004 Ливан
22 октября 2004 Литва
10 сентября 2004 Малайзия
27 августа 2004 Мексика
3 декабря 2004 Нигерия
11 ноября 2004 Нидерланды
31 октября 2004 Новая Зеландия
15 октября 2004 Норвегия
15 сентября 2004 ОАЭ
22 сентября 2004 Оман
3 сентября 2004 Панама
30 сентября 2004 Перу
8 октября 2004 Польша
18 ноября 2004 Португалия
15 октября 2004 Румыния
27 августа 2004 США
23 сентября 2004 Сербия
1 сентября 2004 Сингапур
7 октября 2004 Сирия
14 октября 2004 Словакия
28 октября 2004 Словения
21 октября 2004 Таиланд
3 сентября 2004 Тайвань
27 августа 2004 Тринидад и Тобаго
17 сентября 2004 Турция
28 октября 2004 Украина
1 октября 2004 Уругвай
1 сентября 2004 Филиппины
10 ноября 2004 Франция
7 октября 2004 Хорватия
14 октября 2004 Чехия
14 октября 2004 Чили
10 декабря 2004 Швеция
26 ноября 2004 Эквадор
15 октября 2004 Эстония
18 февраля 2005 ЮАР
15 октября 2004 Южная Корея
27 августа 2004 Ямайка
5 марта 2005 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $70 992 898
Производство Screen Gems, Middle Fork Productions
Другие названия
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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Золотая малина — все награды и номинации (1)
Обновлено 9 июня 2021

Наша рецензия

Огромные, мордастые, страхолюдные, злые, голодные, прожорливые, сексуально озабоченные анаконды жрут тупых, жадных, несимпатичных, тщеславных, финансово озабоченных американцев. Этим кратким синопсисом полностью исчерпываются смысл, форма и содержание нового произведения Дуайта Литтла, в доисторические времена поставившего очень недурственный «Призрак Оперы», и больше, кажется, к сказанному добавить нечего. Так почтим же страницей молчания безвременно погибший интеллект авторов фильма, и да…

Отзывы о фильме

sax 2 апреля 2015, 12:51
Первый фильм полная лажа (удавы-куклы). А вот второй должен быть ничего. Все таки современная комп. графика как никак. Я пойду. Все равно не на женщину кошку же идти.
ppav 2 апреля 2015, 12:51
полный отстой

Частые вопросы о фильме «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»

Когда премьера фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?

Мировая премьера фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — 25 августа 2004.

Какой рейтинг у фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?

Рейтинг фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» на Киноафише — 4,9 из 10 (10 голосов), на IMDb — 4,8 из 10.

Сколько длится фильм «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?

Продолжительность фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — 1 час 37 минут.

Кто режиссёр фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?

Режиссёр фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — Дуайт Х. Литтл.

Какой бюджет у фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?

Бюджет фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — $20 000 000.

Сколько собрал фильм «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?

Сборы фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» в мире — $70 992 898.

Кто написал музыку к фильму «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?

Композитор фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — Nerida Tyson-Chew.

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