Научная экспедиция, спонсируемая фармацевтической компанией, отправляется на остров Борнео на поиски загадочной Черной орхидеи. По преданиям, этот цветок обладает невероятными качествами: он продлевает жизнь и возвращает молодость. Слухи оказываются правдой: цветок существует, придает силы и продлевает жизнь обитателям джунглей... в том числе и анакондам. Эти исчадия ада стали невероятно быстрыми, дьявольски изощренными и достигли невероятных размеров. Теперь попавшим врасплох путешественникам предстоит найти выход из лабиринта тропических лесов и избежать встреч с их гигантским обитателями...