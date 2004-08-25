Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей, 2004
О фильме
Научная экспедиция, спонсируемая фармацевтической компанией, отправляется на остров Борнео на поиски загадочной Черной орхидеи. По преданиям, этот цветок обладает невероятными качествами: он продлевает жизнь и возвращает молодость. Слухи оказываются правдой: цветок существует, придает силы и продлевает жизнь обитателям джунглей... в том числе и анакондам. Эти исчадия ада стали невероятно быстрыми, дьявольски изощренными и достигли невероятных размеров. Теперь попавшим врасплох путешественникам предстоит найти выход из лабиринта тропических лесов и избежать встреч с их гигантским обитателями...
В ролях
Детали фильма
|28 октября 2004
|Россия
|12+
|7 октября 2004
|Австралия
|10 декабря 2004
|Австрия
|14 октября 2004
|Аргентина
|8 сентября 2004
|Бахрейн
|28 октября 2004
|Беларусь
|1 декабря 2004
|Бельгия
|29 октября 2004
|Болгария
|4 ноября 2004
|Боливия
|17 сентября 2004
|Бразилия
|12 ноября 2004
|Великобритания
|11 ноября 2004
|Венгрия
|8 октября 2004
|Венесуэла
|8 декабря 2004
|Германия
|26 августа 2004
|Гонконг
|26 ноября 2004
|Греция
|5 ноября 2004
|Дания
|22 сентября 2004
|Египет
|28 октября 2004
|Израиль
|27 августа 2004
|Индия
|27 августа 2004
|Индонезия
|15 сентября 2004
|Иордания
|12 ноября 2004
|Ирландия
|15 октября 2004
|Исландия
|26 ноября 2004
|Испания
|28 января 2005
|Италия
|5 ноября 2004
|Казахстан
|15 сентября 2004
|Катар
|15 октября 2004
|Кения
|4 февраля 2005
|Китай
|1 октября 2004
|Колумбия
|15 сентября 2004
|Кувейт
|1 октября 2004
|Латвия
|7 октября 2004
|Ливан
|22 октября 2004
|Литва
|10 сентября 2004
|Малайзия
|27 августа 2004
|Мексика
|3 декабря 2004
|Нигерия
|11 ноября 2004
|Нидерланды
|31 октября 2004
|Новая Зеландия
|15 октября 2004
|Норвегия
|15 сентября 2004
|ОАЭ
|22 сентября 2004
|Оман
|3 сентября 2004
|Панама
|30 сентября 2004
|Перу
|8 октября 2004
|Польша
|18 ноября 2004
|Португалия
|15 октября 2004
|Румыния
|27 августа 2004
|США
|23 сентября 2004
|Сербия
|1 сентября 2004
|Сингапур
|7 октября 2004
|Сирия
|14 октября 2004
|Словакия
|28 октября 2004
|Словения
|21 октября 2004
|Таиланд
|3 сентября 2004
|Тайвань
|27 августа 2004
|Тринидад и Тобаго
|17 сентября 2004
|Турция
|28 октября 2004
|Украина
|1 октября 2004
|Уругвай
|1 сентября 2004
|Филиппины
|10 ноября 2004
|Франция
|7 октября 2004
|Хорватия
|14 октября 2004
|Чехия
|14 октября 2004
|Чили
|10 декабря 2004
|Швеция
|26 ноября 2004
|Эквадор
|15 октября 2004
|Эстония
|18 февраля 2005
|ЮАР
|15 октября 2004
|Южная Корея
|27 августа 2004
|Ямайка
|5 марта 2005
|Япония
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Частые вопросы о фильме «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»
Когда премьера фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?
Мировая премьера фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — 25 августа 2004.
Какой рейтинг у фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?
Рейтинг фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» на Киноафише — 4,9 из 10 (10 голосов), на IMDb — 4,8 из 10.
Сколько длится фильм «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?
Продолжительность фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — 1 час 37 минут.
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Режиссёр фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — Дуайт Х. Литтл.
Какой бюджет у фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?
Бюджет фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — $20 000 000.
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Сборы фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» в мире — $70 992 898.
Кто написал музыку к фильму «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей»?
Композитор фильма «Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей» — Nerida Tyson-Chew.