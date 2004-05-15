Шрэк 2, 2004

Продюсеры мультфильма клянутся, что когда они решили повесить плакат сэра Джастина Тимберлейка над кроватью принцессы Фионы, они понятия не имели, что Кэмерон Диас начала встречаться с певцом в реальной жизни. Позже они дали Тимберлейку роль в сиквеле «Шрэк Третий».

На фабрике Феи Крестной некоторые рабочие ставят бутылки с зельями на конвейер. На одном из флаконов написано «Фиагра», что обыгрывает название небезызвестного лекарственного средства «Виагра».

Когда Шрек, Фиона и Осел отбывают в Тридесятое королевство, Осел начинает петь песню Неда Вашингтона «Rawhide». Мерфи сымпровизировал ее собственную версию, которая и была помещена в фильм.

Дженнифер Сондерс, сыгравшая Фею Крестную, самостоятельно исполнила все песни в фильме.

Специально для этого фильма молодой артист Баттерфляй Баучер написал новую версию песни Дэвида Боуи «Changes». Боуи был настолько впечатлен этой версией, что захотел поучаствовать в ее записи и исполнил на ней бэк-вокальные партии.

Эпизод с нарезкой камер в сцене преследования героев “на белом скакуне” полицией является прямой ссылкой на печально известную погоню на шоссе в Калифорнии в 1994 году, когда копы преследовали Оу Джея Симпсона на белом Ford Bronco. Операторские приемы и способ монтажа сцены напоминают визуальный стиль американского телешоу «Копы».

Уильям Стейг, автор романа-первоисточника, умер во время производства этой части серии. Мультфильм посвящен его памяти.

Антонио Бандерас – гордый владелец нескольких кошек. Актер скрупулезно изучил их поведение для своей интерпретации персонажа Кота в сапогах.

Испанская фраза, которую Кот в сапогах произносит после того, как его случайно сбросили с Осла (¡Hey tú, pedazo de carne con patas, Cómo te atreves a hacerme esto !?), примерно переводится как «Как ты посмел сделать это со мной, ты, четвероногий мешок с мясом?!».

Когда в Монго попадает пылающий шар катапульты, он издает рев монстра из оригинального японского фильма «Годзилла».

В сцене, когда королева Лилиан и король Гарольд находятся во дворе замка и готовятся к свадебному балу, на дальнем фоне видно, как служащий замка поднимается по лестнице, которая никуда не ведет, и падает за секунду до того, как камера отворачивается от него.

Человеческая форма Шрэка специально воспроизводит внешность озвучившего великана актера, Майка Майерса.

Некоторые из надписей в баре «Ядовитое яблоко»: «Несчастливые часы с пяти до семи», «Нет входа для лиц младше XXI», «Мы оставляем за собой право ОБЕЗГЛАВЛИВАТЬ посетителей» и «НЕТ КОЖИ НЕТ КОСТЕЙ НЕТ СЕРВИСА».

Когда Шрэк, Осел и Кот в сапогах находятся в баре, Кот пьет молоко. Рядом с ним стоит бутылка молока с этикеткой, изображающей быка с вьющимися волосами. Это нарочитая карикатура на Антонио Бандераса, озвучившего Кота.