Эффект бабочки, 2004

В детстве Эван пережил множество психологических травм, которые привели к тому, что у мальчика случались провалы в памяти. Повзрослев и став студентом, Эван обнаружил, что при чтении своих подростковых дневников он может путешествовать во времени и изменять свое прошлое. Однако любые, даже незначительные изменения в прошлом оказывают существенное влияние на то, в каком будущем окажется Эван, когда вернется.
Мир – это то, что ты о нем думаешь. Однажды молодой человек понимает, что может изменить свою жизнь, меняя воспоминания о прошлом. Одновременно меняется настоящее и будущее, люди и вещи вокруг него. Но вот герой осознает, что погрузился слишком далеко в таинственные глубины бытия. В этой зыбкой ситуации он ищет единственное воспоминание, которое вернет ему подлинную жизнь и любовь.