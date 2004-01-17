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Эффект бабочки Эффект бабочки
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The Butterfly Effect

Эффект бабочки, 2004

2004 / США
8.0 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В детстве Эван пережил множество психологических травм, которые привели к тому, что у мальчика случались провалы в памяти. Повзрослев и став студентом, Эван обнаружил, что при чтении своих подростковых дневников он может путешествовать во времени и изменять свое прошлое. Однако любые, даже незначительные изменения в прошлом оказывают существенное влияние на то, в каком будущем окажется Эван, когда вернется. 

  • Все тюремные сцены были сняты в реальной вашингтонской тюрьме с реальными заключенными в роли массовки. 
  • Во время одного из флешбэков Эвана можно услышать, как он читает отрывок из рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром». В этой истории описывается эффект бабочки: один из охотников на динозавров случайно убивает бабочку, и это кардинально меняет будущее.
  • Сценарий к картине был очень популярен, однако желающих экранизировать его было не много. Ситуация изменилась, когда сценарий попал в руки Эштона Катчера. Актер был настолько впечатлен, что решил стать одним из продюсеров фильма и вложить часть собственных денег в его запуск. 
  • Чтобы подготовиться к своей роли в этом фильме, Эштон Катчер подробно изучил существующие психические расстройства, а также теорию хаоса. 
  • Форма шрама Эвана от ожога сигаретой очень похожа на символ «множества Мандельброта» из теории хаоса, которая лежит в основе эффекта бабочки.

Мир – это то, что ты о нем думаешь. Однажды молодой человек понимает, что может изменить свою жизнь, меняя воспоминания о прошлом. Одновременно меняется настоящее и будущее, люди и вещи вокруг него. Но вот герой осознает, что погрузился слишком далеко в таинственные глубины бытия. В этой зыбкой ситуации он ищет единственное воспоминание, которое вернет ему подлинную жизнь и любовь.

8.0 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 5 февраля 2004
Премьера онлайн 26 января 2022
Премьера в мире 17 января 2004
Возраст 16+
Режиссер
Эрик Бресс
Эрик Бресс
В ролях
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Эми Смарт
Эми Смарт
Кевин Шмидт
Мелора Уолтерс
Мелора Уолтерс
Все актеры и съемочная группа
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Так называемый «эффект бабочки» – это классический случай принципиального изменения будущего за счет переделки какой-нибудь малозначительной детали в прошлом (например убиения бабочки), описанный еще Рэем Брэдбери. То есть позавчера оборвали самбу белого мотылька – послезавтра получаете туннель в конце света. Таким образом, сюжет путешествия во времени определен – осталось лишь придумать подробности. Подробности, скажем сразу, у авторов «Эффекта бабочки» Эрика Бресса и Дж. Мэкки Грубера…
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disturatro 23 февраля 2023, 17:29
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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68 голосов
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саундтрек фильма Эффект бабочки
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