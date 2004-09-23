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The Fever

Лихорадка, 2004

2004 / США / Великобритания
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Побывав на войне в Восточной Европе, представительница утонченной городской интеллигенции осознает природу политики и общества потребления. Вернувшись, она  больше не может вести ориентированный на потребление образ жизни: просмотр опер, обсуждение искусства и шоппинг кажутся ей бессмысленным рядом с недавним прозрением. Героиня оказывается в муках моральной дилеммы, подвергая сомнению свою собственную жизнь. Она чувствует, что не может быть по-настоящему свободной, постигнув эту новую реальность, и вскоре это становится началом ее падения…

  • Фильм основан на одноименной пьесе Уоллеса Шона. Эта экспериментальная пьеса представляла собой монолог, который Шон ставил в частных домах по записи. Позже Уоллес исполнил эту пьесу и в театре, но, стремясь к нестандартному представлению, отказался от театрального освещения, декораций и театральных программ. 
  • Режиссер Карло Габриэль Неро – сын Ванессы Редгрейв, сыгравшей в фильме главную роль, и сводный брат Джоэли Ричардсон, исполнившей роль немолодой женщины. 
  • В ролях фильма задействованы сразу лауреата «Оскара»: Ванесса Редгрейв, Анджелина Джоли, исполнившая революционерку, и Майкл Мур, сыгравший журналиста.

На глаза богатой женщины случайно попадает такое монументальное произведение как "Капитал". Творение Карла Маркса подталкивает ее к размышлениям о судьбах современного пролетариата. В результате, она отправляется в неназванную страну третьего мира, чтобы присоединиться к людям, отдающим свои жизни в революционной борьбе.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 24 сентября 2004
Премьера в мире 23 сентября 2004
Возраст 16+
Режиссер
Карло Габриэл Неро
В ролях
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Кэмерон Д'
Кира Д'
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Дариа Кнез
Дариа Кнез
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лихорадка 2 постера
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Лихорадка

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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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