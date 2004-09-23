Лихорадка, 2004

Побывав на войне в Восточной Европе, представительница утонченной городской интеллигенции осознает природу политики и общества потребления. Вернувшись, она больше не может вести ориентированный на потребление образ жизни: просмотр опер, обсуждение искусства и шоппинг кажутся ей бессмысленным рядом с недавним прозрением. Героиня оказывается в муках моральной дилеммы, подвергая сомнению свою собственную жизнь. Она чувствует, что не может быть по-настоящему свободной, постигнув эту новую реальность, и вскоре это становится началом ее падения…