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Щелкунчик и мышиный король
Киноафиша Фильмы Щелкунчик и мышиный король

Щелкунчик и мышиный король, 2004

2004 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть О фильме

- по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана.

Безудержная фантазия, волшебный мир детских грез, яркие волнующие образы, глубокие чувства, благородные устремления и невероятные приключения пленяют сердца детей и взрослых всего мира в этой бессмертной рождественской истории. Вечная и непримиримая борьба Добра и Зла, Любви и Ненависти лежит в основе сюжета фильма. Капризный черствый Принц превращен в уродливую куклу, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар. Но это будет не просто, на пути друзей ждут суровые испытания и необыкновенные приключения...

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 28 октября 2004
Премьера в мире 12 октября 2004
Возраст 6+
Режиссер
Татьяна Ильина
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Георгий Тараторкин
Мария Аронова
Мария Аронова
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Щелкунчик и мышиный король 1 постер
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
kofyrin 2 апреля 2015, 12:51
КРЫСИНИЗАЦИЯ ЩЕЛКУНЧИКА

«Крысинизация» – термин из нового фильма Андрей Кончаловского «Щелкунчик и крысиный король». Этот термин очень точно… Читать дальше…
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Щелкунчик Кончаловского - это позор. Позор бывшему мастеру, который не смог вовремя уйти. Текст, игра, озвучка, графика, сценарий, операторская… Читать дальше…
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Разные экранизации сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Киноафиша подготовила для своих читателей самые популярные экранизации сказки «Щелкунчик и мышиный король».
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31 декабря 2021 13:30
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