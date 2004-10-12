Щелкунчик и мышиный король, 2004

Безудержная фантазия, волшебный мир детских грез, яркие волнующие образы, глубокие чувства, благородные устремления и невероятные приключения пленяют сердца детей и взрослых всего мира в этой бессмертной рождественской истории. Вечная и непримиримая борьба Добра и Зла, Любви и Ненависти лежит в основе сюжета фильма. Капризный черствый Принц превращен в уродливую куклу, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар. Но это будет не просто, на пути друзей ждут суровые испытания и необыкновенные приключения...