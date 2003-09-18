Антонио уже одел фрак, чтобы вести к алтарю свою горячо любимую невесту, страстную итальянскую красавицу Лауру, когда неожиданно появились люди из министерства обороны и напомнили о почетной обязанности каждого гражданина – службе в рядах вооруженных сил. Вместо брачного ложа - армейская койка, вместо красотки-новобрачной – суровый капитан, а супружеские обязанности временно заменены штудированием устава в невероятной компании призывников. В отряде новобранцев: убежденный пацифист; симпатичный гей, который даже в казарме не может укрыться от опеки молодящейся мамочки; удачливый плэйбой, а также великий экспериментатор, расширяющий границы собственного сознания с помощью алкоголя, таблеток, травки, веселящих грибов и других не слишком законных средств. Вместе с ними - очаровательные девицы, добровольно вставшие под ружье, но вместо оружия получившие почетное право дуть в горн на утренних построениях. Возможно, новобранцы стреляют мимо мишеней, не могут отжаться и проваливают марш-броски с полной выкладкой. Но они научатся брать врагов не числом, а умением, соблазнять стриптизерш, угонять танки, игнорировать глупые приказы и любить. Среди объектов желания – не только женщины, но и обогревательные приборы. Их враги – злобные, коварные широкоплечие гвардейцы, не знающие жалости и чести. Но главная опасность – мрачные парни с солнечной Сицилии, жаждущие отомстить Антонио за поруганную семейную честь.

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