Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Армейский пирог
5.3
Киноафиша Фильмы Армейский пирог
5.3

Армейский пирог

, 2003
Achtung, fertig, Charlie!
Швеция / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Армейский пирог
5.3

О фильме

Антонио уже одел фрак, чтобы вести к алтарю свою горячо любимую невесту, страстную итальянскую красавицу Лауру, когда неожиданно появились люди из министерства обороны и напомнили о почетной обязанности каждого гражданина – службе в рядах вооруженных сил. Вместо брачного ложа - армейская койка, вместо красотки-новобрачной – суровый капитан, а супружеские обязанности временно заменены штудированием устава в невероятной компании призывников. В отряде новобранцев: убежденный пацифист; симпатичный гей, который даже в казарме не может укрыться от опеки молодящейся мамочки; удачливый плэйбой, а также великий экспериментатор, расширяющий границы собственного сознания с помощью алкоголя, таблеток, травки, веселящих грибов и других не слишком законных средств. Вместе с ними - очаровательные девицы, добровольно вставшие под ружье, но вместо оружия получившие почетное право дуть в горн на утренних построениях. Возможно, новобранцы стреляют мимо мишеней, не могут отжаться и проваливают марш-броски с полной выкладкой. Но они научатся брать врагов не числом, а умением, соблазнять стриптизерш, угонять танки, игнорировать глупые приказы и любить. Среди объектов желания – не только женщины, но и обогревательные приборы. Их враги – злобные, коварные широкоплечие гвардейцы, не знающие жалости и чести. Но главная опасность – мрачные парни с солнечной Сицилии, жаждущие отомстить Антонио за поруганную семейную честь.

В ролях

Марко Рима
Hauptmann Franz Reiker
Майкл Кох
Antonio Carrera
Мелани Винигер
Michelle Bluntschi
Мириам Эйгертер
Laura Moretti
Мартин Рапольд
Korporal Weiss
Макс Рюдлингер
Divisionär
Николас Стейнер
Rekrut Schlönz
Кая Инан
Rekrut Weber
Màrio Almer
Rekrut Schaffner
Майк Мюллер
Paolo
Режиссер Майк Эшман
Сценарист David Keller, Michael Sauter
Композитор Manuel Stagars
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 18 сентября 2003
Дата выхода
13 мая 2004 Россия Lizard
13 мая 2004 Беларусь
18 сентября 2003 Германия
13 мая 2004 Казахстан
18 сентября 2003 США
13 мая 2004 Украина
18 сентября 2003 Швейцария
Другие названия
Achtung, fertig, Charlie!, À vos marques, prêts, Charlie!, Ready, Steady, Charlie!, Vigyázz, kész, Charlie!, Армейский пирог, Армійський пиріг

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Добавляю в воду уксус и ложку крахмала и больше не драю окна каждую вторую субботу: блестят без разводов даже на солнце
Награда за 50 лет брака: какие выплаты положены россиянам и как получить на карту
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше