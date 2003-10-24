Ере – легкомысленный молодой человек и неисправимый ловелас, заводила и душа любой компании. Однажды приятели решают организовать клуб, члены которого должны приносить на каждую встречу видеокассету с записью своих любовных похождений. Клуб, который начинался как мальчишеская забава, постепенно приобретает характер опасной навязчивой идеи. Камера переходит от одного к другому, а игра оборачивается ловушкой для каждого из молодых людей.
|6 мая 2004
|Россия
|Пан Терра
|6 мая 2004
|Беларусь
|6 мая 2004
|Казахстан
|11 ноября 2003
|США
|6 мая 2004
|Украина
|24 октября 2003
|Финляндия