Артистичный, образованный и немного странный восемнадцатилетний Таави живет один в огромном доме, доставшемся ему от родителей, которые умерли, когда ему было 10 лет. У Таави всегда с собой видеокамера, его лучшего друга зовут Ере.

Ере – легкомысленный молодой человек и неисправимый ловелас, заводила и душа любой компании. Однажды приятели решают организовать клуб, члены которого должны приносить на каждую встречу видеокассету с записью своих любовных похождений. Клуб, который начинался как мальчишеская забава, постепенно приобретает характер опасной навязчивой идеи. Камера переходит от одного к другому, а игра оборачивается ловушкой для каждого из молодых людей.