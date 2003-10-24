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Постер фильма Молодые боги
Постер фильма Молодые боги
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Молодые боги

Молодые боги

Hymypoika 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Артистичный, образованный и немного странный восемнадцатилетний Таави живет один в огромном доме, доставшемся ему от родителей, которые умерли, когда ему было 10 лет. У Таави всегда с собой видеокамера, его лучшего друга зовут Ере.

Ере – легкомысленный молодой человек и неисправимый ловелас, заводила и душа любой компании. Однажды приятели решают организовать клуб, члены которого должны приносить на каждую встречу видеокассету с записью своих любовных похождений. Клуб, который начинался как мальчишеская забава, постепенно приобретает характер опасной навязчивой идеи. Камера переходит от одного к другому, а игра оборачивается ловушкой для каждого из молодых людей.

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 24 октября 2003
Дата выхода
6 мая 2004 Россия Пан Терра
6 мая 2004 Беларусь
6 мая 2004 Казахстан
11 ноября 2003 США
6 мая 2004 Украина
24 октября 2003 Финляндия
Бюджет €1 200 000
Сборы в мире $644 124
Производство Helsinki-Filmi, SubTV
Другие названия
Hymypoika, Young Gods, Brändö, Hymypoika - Kitűnő tanulók, Jovens Deuses, Nuoret jumalat, Молодые боги
Режиссер
Юкка-Пекка Сиили
В ролях
Рейно Нордин
Рейно Нордин
Дженни Банерджи
Эви Суппала
Мерви Такатало
Вилле Кивела
Все актеры и съемочная группа
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Игра окончена 4.3
Игра окончена (2005)

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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